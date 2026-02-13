WRC – Ράλλυ Σουηδίας: Με συντελεστή δυσκολίας

Τα ενιαίου τύπου ελαστικά της Hankook δεν προσαρμόστηκαν στο παγωμένο terrain και πέρα από την αρνητική συμμετοχή τους στην προσπάθεια των αγωνιζομένων, εκθέτουν τον κατασκευαστή με επιδόσεις, που δεν αντέχουν σε δικαιολογίες, όντας για δεύτερη χρονιά στο WRC.

Βλέπεις χιόνι, γράφεις, «αγώνας σε λευκό τοπίο» και όλα καλά. Απλά, καμία σχέση με γεγονός πως οι θερμοκρασίες παίζουν το ρόλο τους, όπως αποδείχθηκε στο δεύτερο πέρασμα των τριών ε.δ. της ημέρας, μετά το μεσημέρι, οπότε και στο ευρύτερο κομφούζιο προσθέστε και στεγνά κομμάτια.

Ο καλύτερος…

Σκληρό πόκερ, με τα λάστιχα που έχαναν τον αέρα τους, σε terrain όπου το μπόσικο χιόνι κρύβει τον πάγο και στο πρώτο πέρασμα ο Evans με το GR Yaris Rally1 αποδείχθηκε ο καλύτερος στη διαχείριση των ελαστικών. Με τον Evans, σε ένα άτυπο βάθρο μετά από τέσσερις ε.δ., όπου κρύβονται αλήθειες σε σχέση με τις απόλυτες επιδόσεις, ο Katsuta που απολαμβάνει όπως και πριν δώδεκα μήνες και ο Pajari, που γνωρίζει ότι εκεί στο χιόνι, θα πρέπει να έχει το λόγο.

Οι δύο Σωματοφύλακες με τα GR Yaris έχασαν σχετικά λιγότερο χρόνο, τουλάχιστον σε σχέση με τον Oliver Solberg, που έχασε μισό λεπτό το πρωί. Ο περίπου Σουηδός, νικητής στο Monte, που δεν γκρινιάζει ότι χάνει χρόνο επειδή ανοίγει το δρόμο, δεν κρύβει τη δυσαρέσκεια του για τα Hankook, όπως άλλωστε και όλοι όσοι με Rally1. Με μικρότερες απώλειες οι Lappi και Fourmaux με τα Hyundai, ενώ οι μεγαλύτερες καταγράφονται στους Neuville με το δικό του i20N και στον Sesks ήδη σε SR όπως και για τον Armstrong, από νωρίς εκτός βάθρου με το Ford Puma.

Πριν την SS…

Σε απόλυτες επιδόσεις, σε συνδυασμό και με την εναρκτήρια ε.δ. των 10 χιλιομέτρων ακριβώς μετά την αφετηρία χθες το απόγευμα, ο Oliver Solberg ήταν δύο φορές ταχύτερος, όσες και ο Evans. Στην επανάληψη των τριών ε.δ. το απόγευμα, στο κοκτέιλ που αφορά στο terrain, προστέθηκαν και στεγνά κομμάτια, με τους οδηγούς να αλλάζουν στιλ οδήγησης ώστε να προστατεύσουν τα λάστιχα τους και ο Katsuta που είναι δύο φορές ταχύτερος, προηγείται οριακά του Evans, ενώ ελέγχει πεντακάθαρα τον Pajari. O Ιάπωνας τον Φινλανδό και έτσι απλά: «Μόνο Ράλλυ».

H κανονικότητα αφορά στη Hyundai, όπου ο Fourmaux, προβληματίζει αλλά δεν απειλεί τον Lappi που βρήκε σχεδόν αμέσως το ρυθμό, αξιοποιώντας και τη συμμετοχή του στο Πρωτάθλημα Φινλανδίας με Skoda, που τον διατηρεί ανταγωνιστικό.

Οι «καθυστερήσεις» απόψε στις 20.05 με την SS των 5,7 χιλ. να μπορεί να κρίνει θέσεις, όπως και την πρωτοπορία, προσωρινά…

Δυνατό «παρών»

H κατηγορία WRC2 εξελίσσεται σε υπόθεση Φινλανδών οδηγών με τα GR Yaris Rally 2 σε πτήση, με κυβερνήτες τους Korhonen και Suninen.

Στην κατηγορία Rally3 ο Fontana βρήκε αντίπαλο και έχει ενδιαφέρον ο αγώνας του με τον Ali Turkan, ενώ πετάει ο Σουηδός Calsberg στην JWRC.

Στην κατηγορία master cup η συμμετοχή και των Βασιλάκη-Harryman που απολαμβάνουν την παρουσία τους σε terrain πρόκληση.

Τo Σάββατο

Μενού με τρεις επαναλαμβανόμενες ε.δ. και ζήσε τη στιγμή με σύνδεση από νωρίς. Η πρώτη ε.δ. της τρίτης ημέρας του τετραήμερου αγώνα, στις 11:10 δική μας ώρα.

Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορές και οι ιδιαιτερότητες δεν αφήνουν περιθώρια για προβλέψεις. _ ΣΧ

Κατάταξη μετά την SS7

1. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 1:06:42.7

2. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +0.1

3. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +18.8

4. Lappi/Mälkönen Hyundai i20 N Rally1 +40.0

5. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +48.6

6. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +52.9

7. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +1:44.6

8. Armstrong/Byrne Ford Puma Rally1 +2:36.1

9. McErlean/Treacy Ford Puma Rally1 +3:15.9

10. Korhonen/Viinikka Toyota GR Yaris Rally1 +4:32.7

Ειδικές διαδρομές (ώρα Ελλάδας)

Σάββατο

09:01: SS9 Vannas 1 (15,70km)

10:05: SS10 Sarsjoliden 1 (16,72 km)

10:59: SS11 Kolksele 1 (16,94 km)

14:10: SS12 Vannas 2 (15,70km)

15:05: SS13 Sarsjoliden 2 (16,72 km)

15:59: SS14 Kolksele 2 (16,94 km)

17:05: SS15 Umea Sprint 2 (5,70 km)

Κυριακή

06:33 SS16 Vastervik 1 (25,45 km)

09:11: SS17 Vastervik 2 (25,45 km)

11:15: SS18 Umea 2 – Wolf Power Stage (10,23 km)