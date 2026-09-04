WRC: Toyota και Hyundai δεν μπορούν να ταξιδέψουν στη Σαουδική Αραβία

Οι δύο ομάδες υπέβαλαν εγγράφως τις θέσεις τους στη FIA σχετικά με το Ράλλυ Σαουδικής Αραβίας και την αποχή τους από αυτό.

Οι δύο πρωταγωνιστές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ, Toyota και Hyundai έκαναν σαφή την πρόθεσή τους στη FIA, να μην ταξιδέψουν στη Σαουδική Αραβία για τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς.

Έτσι, σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα το τελευταίο Ράλλυ βρίσκεται στον «αέρα», προκαλώντας ανησυχία στη FIA, αλλά και στους χορηγούς.

Toyota και Hyundai ξεκαθάρισαν ότι με τις παρούσες συνθήκες που επικρατούν εκεί, δεν έχουν καμία πρόθεση να ταξιδέψουν για λάβουν μέρος στον αγώνα που είναι προγραμματισμένος να γίνει μέσα στον Νοέμβριο.

Την πρόθεσή τους αυτή, οι δύο κατασκευαστές, ανακοίνωσε σε κοινή επιστολή που απέστειλαν στην FIA. Αυτές έχουν την υπογραφή των αγωνιστικών διευθυντών Kaj Lindstrom για την Toyota και Andrew Wheatley για τη Hyundai.

Όπως αναφέρεται το ζήτημα αφορά τους γενικούς περιορισμούς που ισχύουν σε επίπεδο εταιρικών ταξιδιών προς τις συγκεκριμένες χώρες της Μέσης Ανατολής, που αφορούν και τη Σαουδική Αραβία.

Υπάρχει πρόβλημα με τη μεταφορά αυτοκίνητων, εξοπλισμού, ανταλλακτικών και προσωπικού, με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που μεταβάλλονται συνεχώς, πιθανότατα να δημιουργήσει πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των ομάδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Toyota εξετάζει κάθε εβδομάδα το θέμα, αφήνοντας ανοιχτό ένα μικρό παράθυρο για κάποια αλλαγή των δεδομένων μέχρι τον Νοέμβριο. Ανάλογα η Hyundai ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί το θέμα καθημερινά για πιθανές εξελίξεις.

Οι επόμενες μέρες θα είναι κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης, με τη FIA να μην έχει κάνει ακόμα κάποια ανακοίνωση επίσημα.