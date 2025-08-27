WRC – Ueno Rally del Paraguay 2025: Σκάκι…

Πρεμιέρα στο WRC, για τον αγώνα στην Παραγουάη και σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν χωρούν προβλέψεις, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος

Περιορισμένο το ρεπορτάζ με λεπτομέρειες που αφορούν στην οργάνωση. Και ενώ είναι γεγονός οι χαμηλές σχετικά με την Ευρώπη θερμοκρασίες -υπολογίστε περί τους 20 βαθμούς στη διάρκεια της ημέρας- αμφιλεγόμενα κρίνονται τα στοιχεία για το δρόμο. Γρήγορες οι ειδικές διαδρομές, περισσότερο κοντά σε Εσθονία, Φινλανδία όπως και μεθαύριο στη Χιλή και καμία σχέση με Πορτογαλία, Ιταλία και Ελλάδα. Αλλά από εκεί και πέρα τι;

Θα επηρεάσει το αποτέλεσμα το πρώτο πέρασμα την Παρασκευή; Θα στοιχίσει στον Evans ότι ανοίγει το δρόμο και πώς θα ανταποκριθεί στη συνέχεια, ενώ η ποιότητα των Ogier και Tanak είναι ατού σε διαδρομή με περιορισμένη γνώση. Ο Εσθονός, έχει και ιδανική σειρά εκκίνησης την πρώτη ημέρα, ενώ το i20 Ν αποδεδειγμένα δεν υπολείπεται του GR Yaris.

Σε σχέση με τη διαδρομή, σε ποια κατεύθυνση έχουν δουλέψει τους δρόμους οι οργανωτές; Ή υπερβολή στην ανακατασκευή ενίοτε λειτουργεί αρνητικά, ενώ είναι άγνωστο αν διαθέτουν στο επιτελείο τους specialists όπως οι δικοί μας Χατζημιχάλης, Αθανασίου, Αργυρίου, Γρηγορόπουλος – χειρουργική άσκηση που πιστοποιεί ότι ο καθένας στο είδος του. Η περί του Motosport ειδικότητα στην Παραγουάη με βαρύ συμβόλαιο στο WRC, πέρα από τα διαθέσιμα χρήματα, αναζητείται…

Οι εύλογες απορίες συνεχίζονται και θα προσαρμοστεί ο Kale Rovanpera σε ειδικές διαδρομές περισσότερο τύπου Εσθονίας όπου τα κομμάτια τέρμα γκάζι, συνδυάζονται με ποιο κλειστά που δεν βρίσκεις στη Φινλανδία; Στις ευθυγραμμίσεις και ακριβώς στην κορυφή της στροφής θα βγουν πέτρες που συνήθως επιβραδύνουν τον Neville σε αντιπαράθεση διάρκειας με την Hankook;

Απο την άλλη… Τι ήθελε προκύψει στα WRC2, με αυτοκίνητα και οδηγούς που προσαρμόζονται και λατρεύουν αντίστοιχα, το χωμάτινο-καθαρό terrain, οπότε και προσεύχεσαι στα περάσματα τους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Στο σύνολο 48 οι εγγεγραμμένοι και από τη λίστα δεν λείπουν και κάποιοι τοπικοί με Rally2-3, που αναμένεται να είναι περισσότεροι σε λίγες εβδομάδες στη Χιλή, αγώνας με αντίστοιχη φιλοσοφία. Στην Παραγουάη, οι συνήθεις ύποπτοι στα Rally1 χωρίς τις σπάνιες πλέον παραπάνω συμμετοχές τύπου Sesks κ.α, οπότε έχουμε την Toyota με πεντάδα σε φουλ σύνθεση και απέναντι κλασικά τα τρία Hyundai και τα δύο Ford.

Τι να αναλύσουμε; Όγδοο θαύμα για το Motosport, ειδικά στο WRC, η συμμετοχή εργοστασίου με πέντε πληρώματα κορυφής, όπως η Toyota, που το κάνει να φαίνεται εύκολο και κακά τα ψέματα, ίσως δημιουργηθούν και προϋποθέσεις οδηγιών στα πληρώματα, αφού το ζητούμενο παραμένει ο τίτλος των κατασκευαστών με επιβεβαίωση ή και βελτίωση της διαφοράς με τη Hyundai στη βαθμολογία των κατασκευαστών. Με διαφορά που εντυπωσιάζει, ότι δεν ισχύει στο κυνήγι του τίτλου των οδηγών που διεκδικούν οι «Τογιοταίοι» Evans, Rovanpera και Ogier, με βλέμμα και στις επιδόσεις του Tanak.

Άλλωστε δεν σχολίασε τυχαία ο Latvalla, κατά κάποιο τρόπο επικεφαλής της αγωνιστικής ομάδας της Toyota, ότι «προσοχή στον Εσθονό της Hyundai που μπορεί να διεκδικήσει τη νίκη, στην Παραγουάη από αύριο και μετά από λίγες εβδομάδες στη Χιλή». Για να είμαστε ακριβείς, τη νίκη μπορούν να διεκδικήσουν και οι Neville, Fourmaux με τα δικά τους i20Ν-Rally-1.

WRC-2

Όπως τον περασμένο χρόνο σε αρκετές περιπτώσεις, στην Παραγουάη υπολογίστε πέντε κατασκευαστές για τη μικρή league του θεσμού. Σύμφωνοι, πλουραλισμός στα χαρτιά και η συμμετοχή ενός C3 και i20Ν, όπως και τεσσάρων Polo, που συνδυάζονται με τα οκτώ Yaris και τα 15 Fabia δεν αποτελούν μέρος της προοπτικής για το Πρωταθλήματος 2027 με τεχνικό κανονισμό που εξελίσσεται. Το Hyundai και τα Polo αποτελούν σύμπτωση και μόνο ο Γάλλος Yohan Rossel με το «Σε Τρουά», μπορεί να κάνει ζημιά στον στρατό της Toyota και στην αρμάδα της Skoda. To περιβραχιόνιο στη μία περίπτωση στον Oliver Solberg που έβαλε για τα καλά το πόδι του στο Rally1 και στην άλλη στον Greensmith, που το μοιράζεται με τον πυροβολάρχη Gryazin και τον Lindholm Jr. Κατηγορία με απρόβλεπτη συνήθως εξέλιξη, που μπορούν να επιβληθούν κ.α ικανοί ειδικά σε πρωτόγνωρο terrain, speciality του πολύπειρου Kajetanowicz.

Αλάτι ή πιπέρι ; Συνδυασμός και είναι γεγονός πως η Ford με τα Fiesta Rally 3, έξη στην Ν. Αμερική, υποστηρίζουν σοβαρά και με συνέπεια την κατηγορία Rally 3. Mε προδιαγραφές για τους νέους, για ώριμους με προοπτική όπως ο Ιταλός Fontana, αλλά για τον βετεράνο, καθαρά ερασιτέχνη που ζει σεμνά τη στιγμή, όπως ο master Γιώργος Βασιλάκης με ατού τον Alan Harriman δίπλα του. Τυπάρα με εμπειρία και ήθος, από καιρό άλλωστε αγωνιστικά πολιτογραφημένος Έλληνας. Τιμή μας, Sir Alan.

Καμία έκπληξη …

Η διαδρομή ακολουθεί το κλασικό μοτίβο με τις επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές, σε συνολικό μήκος που ξεπερνάει τα 300 χλμ. Ακολουθώντας με συνέπεια το πλάνο των αγώνων στο WRC και υπολογίζοντας σωστά τη διαφορά της ώρας, αφετηρία αύριο την Πέμπτη στις 16.01 ώρα Ελλάδας, σε συνδυασμό με το shake down που προηγείται. «Μεγάλη Παρασκευή» την επόμενη με 140 χλμ. ε.δ, ουσιαστικά με τέσσερις επαναλαμβανόμενες ε.δ, μαζί με την SS. Το Σάββατο μπορείς και με διαφοροποιημένη τη σειρά εκκίνησης, συνήθως αποδεικνύεται κριτήρια ημέρα. Στην Παραγουάη, ακριβώς το ίδιο layout με τέσσερις Ε.δ Χ2 φορές, αλλά μικρότερη ημέρα με 113 χιλ ε.δ. Επίλογος την Κυριακή, στην κυριολεξία επιδόρπιο με 80 χιλ ε,δ, με δύο επαναλαμβανόμενες ε.δ, η τέταρτη η PS, των 18.5 χιλ, στις 20.15 δική μας ώρα. Υπενθυμίζουμε ότι σε digital έκφραση ακολουθείς μέσω του WRC.com, ενώ τηλεοπτικά το WRC καλύπτει συνδρομητικό κανάλι. _ ΣΧ

WRC – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΙ 10 ΠΡΩΤΟΙ

1 Elfyn Evans 176

2 Kalle Rovanpera 173

3 Sebastien Ogier 163

4 Ott Tanak 163

5 Thierry Neuville 125

6 Takamoto Katsuta 87

7 Adrien Fourmaux 71

8 Olivier Solberg 52

9 Sami Pajari 48

10 Gregoire Munster 21

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1 Toyota 458

2 Hyundai 371

3 Ford 129