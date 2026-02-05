Opel: Επιτυχία με το καλημέρα – 2η σε πωλήσεις επιβατικών στην Ελλάδα

Η Opel ξεκίνησε δυναμικά το 2026, κατακτώντας την 2η θέση ανάμεσα στις μάρκες με τις περισσότερες πωλήσεις τον Ιανουάριο και θέτοντας έτσι γερές βάσεις για μια ακόμη εμπορικά επιτυχημένη χρονιά.

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε το 2026 για την Opel, η οποία κατέκτησε τη 2η θέση στις ταξινομήσεις επιβατικών οχημάτων για τον Ιανουάριο, καταγράφοντας μερίδιο αγοράς 8,8%. Εξίσου εντυπωσιακή ήταν η επίδοσή της στη λιανική αγορά, όπου υπερδιπλασίασε το μερίδιό της, συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2025, σημειώνοντας αύξηση ταξινομήσεων κατά 140%. Παράλληλα, η Opel κατέλαβε τη 2η θέση και στην αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων με μερίδιο 11,7%.

Opel Corsa: 1o στην κατηγορία του

Καθοριστική συμβολή σε αυτή την εμπορική επιτυχία είχε το Opel Corsa. Το supermini αναδείχθηκε 1ο στην κατηγορία του, καταγράφοντας μερίδιο 20,7%.

Fun to drive χαρακτήρας, καινοτομίες αυτοκινήτου μεγαλύτερης κατηγορίας, αποδοτικοί κινητήρες βενζίνης, εκδόσεις Hybrid για ακόμα μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου, αλλά και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, συνθέτουν το προφίλ του Corsa και αποτυπώνουν τη δέσμευση της Opel στην καινοτομία και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Opel Mokka: Διπλασίασε τις πωλήσεις του σε σχέση με πέρυσι

Και το Opel Mokka ξεχώρισε επίσης για τις επιδόσεις του τον Ιανουάριο. Το compact SUV της Opel υπερδιπλασίασε τις ταξινομήσεις του συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 116%. Η επιτυχία αυτή δεν είναι τυχαία, αφού το Mokka κερδίζει τις εντυπώσεις χάρη στη νεανική του σχεδίαση, το υψηλό του τεχνολογικό προφίλ και την πλούσια γκάμα κινητήρων του, η οποία περιλαμβάνει επιλογές σε βενζίνη, hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές.

Πρόσφατα, η γκάμα του εμπλουτίστηκε με την κορυφαία έκδοση GSE, η οποία μεταφέρει την αγωνιστική εμπειρία των rally στον δρόμο, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Opel στη κατηγορία των B-SUV.

131 πωλήσεις για το Opel Frontera στον Ιανουάριο

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Opel Frontera. Το οικογενειακό SUV της Opel που ξεχωρίζει για την ευρυχωρία, την πρακτικότητα και την ευελιξία του, κατέγραψε 131 ταξινομήσεις τον Ιανουάριο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 15% των συνολικών ταξινομήσεων επιβατικών οχημάτων της Opel.

To Frontera είναι διαθέσιμο σε 5-θέσια ή 7-θέσια διάταξη, ενώ διατίθεται με υβριδικό σύστημα κίνησης ή ως αμιγώς ηλεκτρικό, πάντα σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.