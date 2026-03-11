Τα 5 φθηνότερα υβριδικά SUV στην Ελλάδα – H λύση στις υψηλές τιμές των καυσίμων

Στην ελληνική αγορά υπάρχουν 5 υβριδικά SUV που κοστίζουν έως 25.000 ευρώ και προσφέρουν χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, αποτελώντας την καλύτερη λύση για όσους θέλουν να απολαμβάνουν οικονομικές μετακινήσεις.

Τα υβριδικά SUV κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην ελληνική αγορά, καθώς συνδυάζουν την πρακτικότητα και τους χώρους ενός SUV με τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, η οποία σήμερα αποτελεί βασικό κριτήριο για πολλούς οδηγούς, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι τιμές της βενζίνης παρουσιάζουν έντονες ανοδικές τάσεις. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και ιδιαίτερα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχουν εντείνει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος των καυσίμων.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα υβριδικά SUV αποτελούν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λύση για όσους θέλουν ένα σύγχρονο και πρακτικό αυτοκίνητο, χωρίς να χρειάζεται να αδειάζει το πορτοφόλι τους κάθε φορά που το χρησιμοποιούν.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα 5 φθηνότερα υβριδικά SUV που μπορεί να αγοράσει κανείς σήμερα στην Ελλάδα.

Toyota Aygo X Hybrid – Από 19.670 ευρώ

Στην πρώτη θέση της λίστας με τα φθηνότερα υβριδικά SUV είναι το Toyota Aygo X, το πρώτο μίνι-SUV μοντέλο με αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύνολο στην ελληνική αγορά που αποτελεί παράλληλα το πιο προσιτό μοντέλο στη γκάμα της Toyota.

Το ανανεωμένο Aygo X χρησιμοποιεί το υβριδικό σύστημα του Yaris, που αποτελείται από έναν τρικύλινδρο κινητήρα 1.500 κ.εκ. με μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων, λειτουργία κύκλου Άτκινσον και τη συνδρομή ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 116 ίππους. Χάρη στην υβριδική τεχνολογία, το Aygo X Hybrid θέτει νέα δεδομένα και στην κατανάλωση καυσίμου, η οποία περιορίζεται στα 3,7 λίτρα/100 χλμ. σύμφωνα με τον κύκλο WLTP.

Οι διαστάσεις του είναι τέτοιες που του επιτρέπουν να παρκάρει εύκολα μέσα στην πόλη, το τεχνολογικό του προφίλ είναι υψηλό ακόμη και από τη βασική έκδοση, ενώ οδηγικά, σου δίνει την εντύπωση πως βρίσκεσαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο μεγαλύτερου μεγέθους χάρη στα μεγάλα του μετατρόχια. Οι τιμές του 100% υβριδικού Toyota Aygo X ξεκινούν από 19.670 ευρώ στην εισαγωγική έκδοση X-Play.

Chery Tiggo 4 από 22.990 ευρώ

Μία από τις νεότερες προσθήκες στην κατηγορία των υβριδικών B-SUV είναι το -μήκους 4,3 μέτρων- Tiggo 4 της Chery. Το υβριδικό του κινητήριο σύνολο απαρτίζεται από 1.500άρη βενζινοκινήτρα και ηλεκτρικό μοτέρ που συνδυάζονται για την παραγωγή 204 ίππων και 310 Nm ροπής.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην κίνηση έχει το ηλεκτρικό μοτέρ, με τον θερμικό κινητήρα να λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια για να φορτίζει την μπαταρία, ενώ περιστασιακά μπορεί να συνδράμει στην κίνηση των εμπρός τροχών, σε ένα εύρος από 70 έως 110 χλμ./ώρα.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Chery, η κατανάλωση καυσίμου ανέρχεται σε 5,3 λτ./100 χλμ., ενώ όπως διαπιστώσαμε κατά τη δοκιμή του μοντέλου, με οικονομική οδήγηση το ρεζερβουάρ των 51 λίτρων, μπορεί να επιτρέψει τη διάνυση 1.000 χλμ.

Στην ελληνική αγορά το Tiggo 4 είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις Comfort και Premium Auto, με τιμή από 22.990 και 24.990 ευρώ αντίστοιχα. Η Chery εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τη Spanos Group, τον όμιλο που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου από το 1971 και είναι συνυφασμένος με τις μάρκες BMW και MINI.

MG ZS Max Hybrid+ από 23.350 ευρώ

Το MG ZS Max Hybrid+ είναι το πιο προσιτό πλήρως υβριδικό οικογενειακό SUV της ελληνικής αγοράς, καθώς το κόστος απόκτησής του ξεκινάει από τα 23.350 ευρώ (περιλαμβάνεται προωθητική ενέργεια).

Το κινητήριο σύνολο του αυτοκινήτου αποτελείται από έναν κινητήρα βενζίνης, έναν ηλεκτροκινητήρα και μια συμπαγή μπαταρία ιόντων λιθίου. Το θερμικό σκέλος συνθέτει ένας ατμοσφαιρικός 1.500άρης κινητήρας με ονομαστική ισχύ 102 ίππων, ενώ το ηλεκτρικό, ένα μοτέρ με απόδοση 136 ίππων και μέγιστη ροπή 250 Nm. Συνδυαστικά, η απόδοση φτάνει στην εντυπωσιακή τιμή των 197 ίππων.

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 1,83 kWh και φορτίζεται από μια γεννήτρια 45 kW. Αυτό το υβριδικό «πακέτο», το οποίο συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο 3 σχέσεων και κίνηση στους εμπρός τροχούς, μπορεί να επιταχύνει το υβριδικό ZS από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε χρόνο 8,7 δλ.

Όσον αφορά την οικονομία στις μετακινήσεις, η MG ανακοινώνει πως σε μικτές συνθήκες, η κατανάλωση φτάνει τα 5 λτ./100 χλμ. σύμφωνα με τα τεστ του WLTP, με το οδοιπορικό στα Καλάβρυτα να δείχνει πως η μέση κατανάλωση σε πραγματικές συνθήκες δεν απέχει πολύ.

Toyota Yaris Cross από 24.120 ευρώ

116 PS (υπάρχει και έκδοση 130 PS), με 3κύλινδρο 1.500άρη κινητήρα βενζίνης, πλαισιωμένο από δύο ηλεκτρομοτέρ – ένα εκ των οποίων λειτουργεί ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας. Η κίνηση φτάνει στους μπροστινούς τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου τύπου CVT. Το Toyota Yaris Cross δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, αφού ήταν το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις -ανεξαρτήτως κατηγορίας – στη χώρα μας το 2025. Το υβριδικό του σύστημα αποδίδει(υπάρχει και έκδοση 130 PS), με 3κύλινδροπλαισιωμένο από δύο ηλεκτρομοτέρ – ένα εκ των οποίων λειτουργεί ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας. Η κίνηση φτάνει στους μπροστινούς τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου τύπου

Σύμφωνα με την Toyota, η επιτάχυνση του Yaris Cross στα πρώτα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 11,2 δλ., η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170 χλμ./ώρα, και η κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται στα 4,5 λτ./100 χλμ.

Το Toyota Yaris Cross κοστίζει από 24.120 ευρώ και, όπως όλα τα μοντέλα της ιαπωνικής μάρκας, συνοδεύεται από εγγύηση 6 ετών, ενώ εφόσον η ετήσια περιοδική συντήρηση του αυτοκινήτου γίνεται σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της μάρκας, η εγγύηση φτάνει έως και τα 11 έτη ή τα 200.000 χλμ., χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Omoda 5 SHS-H από 24.900 ευρώ

To Omoda 5 SHS-H είναι μια από τις νεότερες προσθήκες στην κατηγορία των υβριδικών οικογενειακών SUV. Ραχοκοκαλιά του αυτοκινήτου αποτελεί το εξελιγμένο υβριδικό σύστημα Super Hybrid System (SHS), το οποίο αποτελείται από έναν αποδοτικό τούρμπο κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, τροφοδοτούμενους από μια μπαταρία υψηλής απόδοσης 1,8 kWh, και ένα αυτόματο κιβώτιο (DHT), με τη συνδυαστική ισχύ να ανέρχεται στα 224 άλογα.

Η Omoda αναφέρει ότι ο θερμικός κινητήρας πετυχαίνει θερμική απόδοση 44,5% και ότι το κιβώτιο προσαρμόζει με ακρίβεια την ισχύ στις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης, συμβάλλοντας σε χαμηλή κατανάλωση καυσίμου που περιορίζεται στα 5,3 λτ./100 χλμ.

Στις αστικές μετακινήσεις δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική ή υβριδική χαμηλού φορτίου λειτουργία, ενώ σε μεγαλύτερες διαδρομές ο κινητήρας λειτουργεί στη βέλτιστη ζώνη απόδοσης, με την μπαταρία να υποστηρίζει για μέγιστη οικονομία. Το μοντέλο ξεκινάει αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ τα προγράμματα οδήγησης Eco και Sport επιτρέπουν στον οδηγό να προσαρμόζει τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες του.

Το Omoda 5 SHS-H είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης 24.900 ευρώ. Η Omoda εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Όμιλο Emil Frey, εισαγωγέα των Mercedes-Benz και smart.