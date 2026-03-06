Τα 5 πιο φθηνά μικρά SUV στην Ελλάδα – Κοστίζουν κάτω από 19.000 ευρώ

Στην ελληνική αγορά υπάρχουν 5 μικρά SUV που διακρίνονται για τον value for money χαρακτήρα τους και προσφέρονται σε τιμή που δεν ξεπερνάει τα 19.000 ευρώ.

Τα μικρά SUV (B-segment) έχουν εξελιχθεί στον απόλυτο πρωταγωνιστή της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου. Το μερίδιό τους σε πωλήσεις κάθε μήνα ξεπερνά τις περισσότερες φορές το 35%, κάτι που με απλά λόγια σημαίνει πως περισσότερα από ένα στα τρία καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ελλάδα ανήκει σε αυτή την στην κατηγορία.

Η επιτυχία τους μόνο τυχαία δεν είναι. Τα μικρά SUV συνδυάζουν την ευελιξία και τις compact διαστάσεις που απαιτεί η καθημερινότητα στην πόλη, με αυξημένη απόσταση από το έδαφος και υψηλότερη θέση οδήγησης που προσφέρουν καλύτερη ορατότητα και μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας. Παράλληλα, οι χώροι και η άνεση που προσφέρουν τα καθιστούν ιδανική επιλογή για μια μικρή οικογένεια.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑΑ, η προτίμηση των Ελλήνων οδηγών είναι ξεκάθαρη. Ποια είναι όμως τα μοντέλα που συνδυάζουν όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα με τη χαμηλότερη τιμή αγοράς;

1. Fiat Grande Panda από 16.990 ευρώ

Το Fiat Grande Panda κρατά αυτή τη στιγμή τα σκήπτρα του πιο προσιτού μικρού SUV στην Ελλάδα, έχοντας μάλιστα κερδίσει και τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα 2026». Η τιμή εκκίνησης των 16.990 ευρώ (με την ισχύουσα προωθητική ενέργεια) αφορά τη βενζινοκίνητη έκδοση. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας σύγχρονος 3κύλινδρος turbo κινητήρας 1,2 λίτρων που αποδίδει 100 ίππους και 205 Nm ροπής και συνδυάζεται με 6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο.

Ο ίδιος κινητήρας είναι η βάση της υβριδικής έκδοσης των 110 PS, η οποία ξεκινά από 20.800 ευρώ και προσφέρει καλύτερη αποδοτικότητα στην πόλη. Για όσους θέλουν να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση, υπάρχει και πλήρως ηλεκτρική εκδοχή με 113 ίππους, μπαταρία 44 kWh και αυτονομία έως 320 χλμ. (WLTP), με τιμή από 22.800 ευρώ.

2. Citroen C3 από 17.300 ευρώ

Το Citroen C3 είναι το δεύτερο πιο προσιτό μικρό SUV στην ελληνική αγορά και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση και την καθημερινή χρηστικότητα. Η βασική έκδοση You! κοστίζει 17.300 ευρώ (με προσφορά) και εξοπλίζεται με τον γνωστό 1,2 PureTech βενζινοκινητήρα των 100 ίππων, σε συνδυασμό με 6άρι μηχανικό κιβώτιο.

Το μοντέλο ξεχωρίζει για την ευρυχωρία του για τα δεδομένα της κατηγορίας και για τον σύγχρονο εξοπλισμό ασφάλειας και συνδεσιμότητας. Παράλληλα, διατίθεται και σε 48V υβριδική έκδοση (από 22.500 ευρώ), όπου ένας ηλεκτροκινητήρας 29 ίππων υποστηρίζει τον θερμικό κινητήρα, ανεβάζοντας τη συνδυαστική ισχύ στους 110 ίππους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η ηλεκτρική εκδοχή (e-C3), η οποία με τιμή από 17.990 ευρώ αποτελεί μία από τις πιο προσιτές ηλεκτρικές προτάσεις της αγοράς. Διαθέτει μπαταρία LFP 30 kWh και προτείνεται κυρίως για όσους θέλουν να κινούνται μέσα στην πόλη.

3. Dacia Sandero Stepway από 17.350 ευρώ

Το Dacia Sandero είναι διαχρονικά ένα από τα πιο εμπορικά μοντέλα στην Ευρώπη, χάρη στον value for money χαρακτήρα του, με την έκδοση Stepway να προσθέτει πιο περιπετειώδη αισθητική, μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και προστατευτικά πλαστικά.

Η τιμή των 17.350 ευρώ αφορά τον τούρμπο κινητήρα 1,0 TCe των 110 ίππων με χειροκίνητο κιβώτιο, στην έκδοση Essential, ενώ στην έκδοση διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG), το μοντέλο κοστολογείται από 18.990 ευρώ και προσφέρει πολύ οικονομικές μετακινήσεις, αποτελώντας ιδανική λύση για όσους διανύουν πολλά χιλιόμετρα.

4. KGM Tivoli από 18.000 ευρώ

Το KGM Tivoli είναι το πιο ισχυρό ανάμεσα στα πέντε πιο φθηνά μικρά SUV της αγοράς. Εξοπλίζεται με turbo κινητήρα 1,5 λίτρων που διατίθεται σε δύο εκδόσεις ισχύος: με 135 και 163 ίππους που κοστίζουν από 18.000 ευρώ και 18.400 ευρώ αντίστοιχα. Διακρίνεται για τους καλούς χώρους επιβατών και αποσκευών, αλλά και για τον πλούσιο εξοπλισμό ήδη από τη βασική έκδοση, περιλαμβάνοντας πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης.

5. Seat Arona από 18.990 ευρώ

Την πεντάδα με τα πιο φθηνά μικρά SUV της ελληνικής αγοράς συμπληρώνει ο εκπρόσωπος της Seat. Το Arοna διατίθεται στη χώρα μας στην ανανεωμένη του έκδοση που το κάνει πιο κομψό σε εμφάνιση και του έχει δώσει πιο φρέσκο εσωτερικό διάκοσμο και περισσότερη τεχνολογία.

Η γκάμα κινητήρων του Arona περιλαμβάνει βενζινοκινητήρες TSI με ισχύ από 95 PS έως 150 PS, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο ή DSG διπλού συμπλέκτη. Το Seat Arona διατίθεται από 18.990 ευρώ με τον 1.000άρη κινητήρα των 95 ίππων στην εξοπλιστική έκδοση Style, από 20.990 κοστίζει ο ίδιος κινητήρας σε ισχύ 115 ίππους στο επίπεδο FR, ενώ στην κορυφή της γκάμας τοποθετείται ο 1.500άρης TSI των 150 ίππων που συνδυάζεται για την περίσταση με DSG κιβώτιο, απαιτώντας 26.990 ευρώ.