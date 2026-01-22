Αγορά 2025: Ποια κατηγορία αυτοκινήτων πρωταγωνίστησε στην Ελλάδα – Τα best-sellers

Η πιο δημοφιλής κατηγορία αμαξώματος της ελληνικής αγοράς έκλεισε το 2025 στο 35,9% του συνόλου των ταξινομήσεων νέων επιβατικών αυτοκινήτων, με τις πωλήσεις της να ξεπερνούν τις 51.000 μονάδες.

Τα SUV μοντέλα της supermini κατηγορίας έχουν σταθερά ανοδική πορεία από εμπορικής πλευράς και για συντομία είναι κωδικοποιημένα ως «B-SUV». Το σύνολο πωλήσεων της κατηγορίας αυτής για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 στην Ελλάδα ήταν 51.769 αυτοκίνητα, με το μερίδιο των ταξινομήσεών της επί του συνόλου της αγοράς να ανέρχεται στο 35,9% (από 32,81% το 2024 και 26,64% το 2023).

To ποσοστό αυτό της δίνει την πρώτη θέση επί του συνόλου όλων των υποκατηγοριών αμαξωμάτων, με τα hatchback της supermini να υπολείπονται κατά 16,13% (η συγκεκριμένη διαφορά ήταν 9,64% το 2024). Σε σύγκριση με το 2024, τη χρονιά που μας πέρασε η κατηγορία των B-SUV εμφανίστηκε με το μερίδιό της ενισχυμένο κατά 15,1%.

Σε σχέση με τις 35.830 ταξινομήσεις της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2023, οι αντίστοιχες του 2025 στα B-SUV ήταν ανεβασμένες κατά 44,5%.

Στα στοιχεία που παραθέτουμε περιλαμβάνονται και τα αμιγώς ηλεκτρικά B-SUV, τα οποία για το 2025 ήταν 1.927 συνολικά, που μεταφράζεται στο 21,67% (από 18,67% το 2024 και 6,96% το 2023, με την υποσημείωση ότι η προσφορά σε ηλεκτρικά B-SUV μοντέλα αυξήθηκε αλματωδώς στο μεταξύ) επί του συνόλου των πωληθέντων αμιγώς ηλεκτρικών στην Ελλάδα.

Στα plug-in υβριδικά τα B-SUV καταγράφουν 42 ταξινομήσεις, δηλαδή το 0,36% επί των συνολικών ταξινομήσεων των PHEV στη χώρα μας το 2025 (σε μια δεύτερη υποσημείωση, τα προσφερόμενα B-SUV plug-in υβριδικά μοντέλα στην αγορά νέων επιβατικών αυτοκινήτων είναι μόλις δύο, το Jeep Renegade και το Renault Captur).

Σαρανταένα (41) μοντέλα απαρτίζουν την κατηγορία των B-SUV μοντέλων στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Στον πίνακα που ακολουθεί, ο αριθμοί αφορούν τις ταξινομήσεις και το ποσοστό είναι το μερίδιο του κάθε μοντέλου στο σύνολο της κατηγορίας των supermini SUV.

B-SUV 2025 TA ΠΡΩΤΑ 16 ΜΟΝΤΕΛΑ

1 TOYOTA YARIS CROSS 8.017 15,49%

2 PEUGEOT 2008 6.441 12,44%

3 CΙΤROEN/DS C3 4.888 9,44%

4 SUZUKI VITARA 4.315 8,34%

5 DACIA SANDERO 2.917 5,63%

6 OPEL MOKKA 2.352 4,54%

7 DACIA DUSTER 2.294 4,43%

8 FORD PUMA 1.957 3,78%

9 NISSAN JUKE 1.918 3,70%

10 HYUNDAI KONA 1.522 2,94%

11 JEEP AVENGER 1.506 2,91%

12 VOLKSWAGEN T-CROSS 1.500 2,90%

13 VOLKSWAGEN T-ROC 1.429 2,76%

14 SUZUKI SX4 1.183 2,29%

15 KIA STONIC 1.031 1,99%

16 RENAULT CAPTUR 1.000 1,93%

Β-SUV 2025

OI 15 ΠΡΩΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

1 Toyota 8.017

2 Peugeot 6.441

3 Suzuki 5.498

4 Dacia 5.211

5 Citroen/DS 4.974

6 Volkswagen 3.515

7 Opel 2.352

8 Ford 1.959

9 Hyundai 1.950

10 Nissan 1.918

11 Jeep 1.769

12 Kia 1.275

13 Renault 1.009

14 Skoda 863

15 MG 824



ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ