Ελληνική αγορά: Αυξητική πορεία για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα

Οι επτά μήνες της χρονιάς που διανύουμε έκλεισαν με αύξηση για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά, πτώση για τις μοτοσικλέτες και σημαντική άνοδο σε σχέση με το 2024 για τα φορτηγά και τα λεωφορεία κάθε τύπου.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι τον Ιούλιο του 2025 ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στη χώρα μας 8.208 εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, έναντι των 8.352 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 1,7%.

Από αυτά, τα 3.277 ταξινομήθηκαν στον Νομό Αττικής, που έχει τον μεγαλύτερο στόλο αυτοκινήτων σε κυκλοφορία στην Ελλάδα. Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023 ο φετινός Ιούλιος ήταν ανοδικός κατά 18,7%, καθώς τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 6.915 εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα.

Στους επτά μήνες του τρέχοντος έτους τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα αριθμούν 50.885 ταξινομήσεις, έναντι των 48.825 που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,2%. Από αυτά, τα 20.027 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σχέση με την χρονική περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2023, το 2025 ήταν αυξημένο κατά 8,8%, αφού τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 46.776 εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Μοτοσικλέτες

Την χρονική περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2025 οι εισαγόμενες μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες άνω των 50 κυβικών εκατοστών αρίθμησαν 2.415 ταξινομήσεις, έναντι των 2.578 που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2024, παρουσιάζοντας πτώση κατά 6,3%. Από αυτές, οι 668 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2023, το 2025 ήταν αυξημένο κατά 2,8%, αφού τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 2.349 εισαγόμενες μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες.

Φορτηγά

Στους επτά μήνες της χρονιάς που διανύουμε τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα φορτηγά κάθε μεγέθους και τύπου αρίθμησαν 12.568 ταξινομήσεις, έναντι των 10.649 που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024, καταγράφοντας άνοδο κατά 18%. Από αυτά, τα 3.328 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023, το 2025 ήταν αυξημένο κατά 17,8%, καθώς τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 10.672 εισαγόμενα μεταχειρισμένα φορτηγά.

Λεωφορεία

Τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα λεωφορεία κάθε μεγέθους και τύπου αριθμούν 578 ταξινομήσεις, έναντι των 486 που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2024, εμφανίζοντας άνοδο κατά 18,9%. Από αυτά, τα 252 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2023, το 2025 ήταν αυξημένο κατά 7,2%, αφού τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 539 εισαγόμενα μεταχειρισμένα λεωφορεία.