Αγορά: Πώς κινήθηκαν τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα τον Φεβρουάριο

Μικρή άνοδος για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά, σημαντική αύξηση για τα φορτηγά κάθε τύπου, πτώση στην ιδιαίτερη κατηγορία των λεωφορείων, μικρή άνοδος επίσης και για τις μοτοσικλέτες.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι τον Φεβρουάριο του 2026 ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στη χώρα μας 6.542 εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, έναντι των 6.448 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 1,6%. Από αυτά, τα 2.686 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής, που έχει τον μεγαλύτερο στόλο αυτοκινήτων σε κυκλοφορία στην Ελλάδα.

Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 ο φετινός Φεβρουάριος ήταν ανοδικός κατά 1,3%, καθώς τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 6.366 εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα. Στο πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα αριθμούν 14.550 ταξινομήσεις, έναντι των 14.623 που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,5%. Από αυτά, τα 5.674 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σχέση με την χρονική περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2024, το 2026 ήταν αυξημένο κατά 7,2%, αφού τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 13.570 εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Μοτοσικλέτες

Την χρονική περίοδο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2026 οι εισαγόμενες μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες άνω των 50 κυβικών εκατοστών αριθμούν 599 ταξινομήσεις, έναντι των 569 που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2025, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 5,3%. Από αυτές, οι 173 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, το 2026 ήταν μειωμένο κατά 4,5%, αφού τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 627 εισαγόμενες μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες.

Φορτηγά

Στο πρώτο δίμηνο του 2026 τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα φορτηγά κάθε μεγέθους και τύπου αρίθμησαν 4.036 ταξινομήσεις, έναντι των 3.671 που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, καταγράφοντας άνοδο κατά 9,9%. Από αυτά, τα 1.028 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, το 2026 ήταν εντυπωσιακά αυξημένο κατά 34,8%, καθώς τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 2.995 εισαγόμενα μεταχειρισμένα φορτηγά.

Λεωφορεία

Τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα λεωφορεία κάθε μεγέθους και τύπου αριθμούν 115 ταξινομήσεις, έναντι των 167 που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2025, εμφανίζοντας πτώση κατά 31,1%. Από αυτά, τα 44 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2024, το 2026 ήταν αυξημένο κατά 22,3%, αφού τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 94 εισαγόμενα μεταχειρισμένα λεωφορεία.