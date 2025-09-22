Αγορά: Σημαντική άνοδος για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα τον Αύγουστο

Σημαντική άνοδο σημείωσαν τον Αύγουστο του 2025 τα plug-in υβριδικά μοντέλα της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου. Δείτε ποια μοντέλα και ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν στην κατηγορία αυτή.

Τον Αύγουστο του 2025 το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων επί των συνολικών πωλήσεων νέων επιβατικών αυτοκινήτων επιβραδύνθηκε και κατέληξε στο 5,3% (έναντι του σαφώς καλύτερου 6,3% τον Αύγουστο του 2024), τάση που αποτελεί συνέπεια της αβεβαιότητας για το μέλλον του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Η επιβράδυνση των ρυθμών διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης έδωσε χώρο στα plug-in υβριδικά μοντέλα που εκτόξευσαν το μερίδιό τους στο 6,8% επί του συνόλου της ελληνικής αγοράς νέων επιβατικών αυτοκινήτων.

Η ιδιαιτερότητα των plug-in υβριδικών μοντέλων έγκειται στο γεγονός ότι η τεχνολογία τους σε συνάρτηση με την τιμή τους εκφράζεται καλύτερα στα μικρομεσαία και μεσαία SUV, με αποτέλεσμα οι προτάσεις των εταιρειών προς το αγοραστικό κοινό να αφορούν στη μεγάλη πλειοψηφία τους τις συγκεκριμένες κατηγορίες αμαξωμάτων. Αυτό δίνει μέχρι στιγμής ένα «αυτοκρατικό» 81,96% επί του συνολικού μεριδίου των plug-in υβριδικών νέων αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα τη χρονιά που διανύουμε (53,94% για τα μικρομεσαία SUV και 31,02% για τα μεσαία SUV).

Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές ταξινομήσεις στα plug-in υβριδικά μοντέλα για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 έφτασαν τις 6.796 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση κατά 27,5% σε σύγκριση με το οκτάμηνο της περασμένης χρονιάς (Ιανουάριος – Αύγουστος 2024: 5.329 μονάδες).

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), το plug-in υβριδικό μοντέλο που κατέλαβε την πρώτη θέση στον σχετικό εμπορικό πίνακα την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 είναι η ΒΜW X1 με 1.159 μονάδες. Στις δύο επόμενες θέσεις βρέθηκαν το Toyota C-HR και το Ford Kuga, με 531 και 475 ταξινομήσεις αντίστοιχα. Την πρώτη τετράδα κλείνει το Cupra Formentor με 363 μονάδες, ενώ στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Mercedes GLA με 358 αυτοκίνητα.

Aπό πλευράς εταιρειών η BMW είναι πρώτη σε ταξινομήσεις στο τρέχον έτος, με 1.413 μονάδες. Στις δύο επόμενες θέσεις βρίσκονται η Mercedes και η Toyota, με 694 και 629 πωλήσεις αντίστοιχα. Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει η Cupra με 572 ταξινομήσεις και την πέμπτη η Ford με 494. Την πρώτη εξάδα κλείνει η Volvo, με 432 μονάδες. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι στη χώρα μας έχουν ταξινομηθεί και supercars με plug-in υβριδικά χαρακτηριστικά, δύο Lamborghini Revuelto και μια Ferrari 296 GTS.