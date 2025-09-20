Αγορά: Σταθερή πορεία για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα

Το οκτάμηνο του 2025 έκλεισε με «μία από τα ίδια» για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά, πτώση για τις μοτοσικλέτες και σημαντική άνοδο σε σχέση με το 2024 για τα φορτηγά και τα λεωφορεία κάθε τύπου.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι τον Αύγουστο του 2025 ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στη χώρα μας 5.363 εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, έναντι των 5.353 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, σημειώνοντας ανεπαίσθητη άνοδο της τάξης του 0,2%.

Από αυτά, τα 1.852 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής, που έχει τον μεγαλύτερο στόλο αυτοκινήτων σε κυκλοφορία στην Ελλάδα. Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023 ο φετινός Αύγουστος ήταν επίσης ανεπαίσθητα ανοδικός κατά 0,3%, καθώς τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 5.337 εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα.

Επιβατικά αυτοκίνητα

Στο οκτάμηνο του τρέχοντος έτους τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα αριθμούν 56.248 ταξινομήσεις, έναντι των 54.178 που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,8%. Από αυτά, τα 21.879 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σχέση με την χρονική περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2023, το 2025 ήταν αυξημένο κατά 7,9%, αφού τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 52.113 εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Μοτοσικλέτες

Την χρονική περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2025 οι εισαγόμενες μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες άνω των 50 κυβικών εκατοστών αριθμούν 2.665 ταξινομήσεις, έναντι των 2.877 που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2024, παρουσιάζοντας πτώση κατά 8%. Από αυτές, οι 709 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2023, το 2025 ήταν αυξημένο κατά 9,2%, αφού τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 2.634 εισαγόμενες μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες. Στο top-10 αυτής της κατηγορίας πρώτη είναι η Yamaha με 529 μονάδες και ακολουθεί η Honda με 440.

Φορτηγά

Το οκτάμηνο του 2025 τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα φορτηγά κάθε μεγέθους και τύπου αρίθμησαν 13.694 ταξινομήσεις, έναντι των 11.660 που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024, καταγράφοντας άνοδο κατά 17,4%. Από αυτά, τα 3.573 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023, το 2025 ήταν αυξημένο κατά 16,5%, καθώς τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 11.755 εισαγόμενα μεταχειρισμένα φορτηγά. Τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ελαφρά και μεσαία φορτηγά της Mercedes είναι επικεφαλής του top-10 της κατηγορίας, κατέχοντας το 23,8% της συγκεκριμένης αγοράς, με 3.257 ταξινομήσεις.

Λεωφορεία

Τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα λεωφορεία κάθε μεγέθους και τύπου αριθμούν 625 ταξινομήσεις, έναντι των 520 που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2024, εμφανίζοντας άνοδο κατά 20,2%. Από αυτά, τα 269 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2023, το 2025 ήταν μειωμένο κατά 7,5%, αφού τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 578 εισαγόμενα μεταχειρισμένα λεωφορεία. Τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα λεωφορεία της Mercedes είναι με μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση των προτιμήσεων, έχοντας 360 ταξινομήσεις που μεταφράζονται στο 57,6% της συγκεκριμένης αγοράς.