AION UT: Δύναμη, ευρυχωρία, αυτονομία και καλή τιμή

Το ΑΙΟΝ UT, η νέα value-for-money πρόταση στο C-segment, εστιάζει στην ευρυχωρία και την καθημερινή πρακτικότητα και παράλληλα το ηλεκτρικό του σύνολο εξασφαλίζει αυτονομία 430 χιλιομέτρων και ισχύ 204 ίππων.

Η ηλεκτροκίνηση στην κατηγορία των μικρομεσαίων οικογενειακών αυτοκινήτων έχει αποκτήσει ένα νέο σημείο αναφοράς που ανακατεύει για τα καλά την τράπουλα της αγοράς. Το νέο AION UT έρχεται με τις καλύτερες περγαμηνές, καθώς εισάγεται από την Inchcape Hellas, μέλος της Inchcape plc και επί τέσσερις δεκαετίες κορυφαίο διανομέα των μαρκών Toyota και Lexus στη χώρα μας.

Αυτή η ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης από έναν από τους πιο αξιόπιστους ομίλους της εγχώριας αυτοκίνησης αποτελεί το ιδανικό διαβατήριο για ένα μοντέλο που έρχεται να αποδείξει ότι η προσιτή τιμή δεν απαιτεί πλέον συμβιβασμούς στην ισχύ, την αυτονομία ή την άνεση, προσφέροντας ένα πακέτο που κοιτάζει στα μάτια τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό.

Ευρύχωρο με ευρωπαϊκή σχεδιαστική κατεύθυνση

Με σχεδιαστική ταυτότητα που γεννήθηκε στην καρδιά της Ιταλίας, στο GAC Milan Design Center, το μοντέλο ξεχωρίζει αμέσως στον δρόμο χάρη στις καθαρές, minimal γραμμές του που συνδυάζονται ιδανικά με δυναμικά στοιχεία. Η φωτεινή του υπογραφή με τους LED προβολείς τύπου «eyebrow» προσδίδει στο εμπρός μέρος μια έντονη, σχεδόν αυτοπεποιθητική προσωπικότητα, την ίδια ώρα που στο πίσω μέρος τα pixel-inspired φωτιστικά σώματα προσθέτουν μια σύγχρονη, ψηφιακή διάσταση.

Για όσους μάλιστα αναζητούν το κάτι παραπάνω, το AION UT προσφέρει εκτεταμένες δυνατότητες εξατομίκευσης, διαθέτοντας επτά εξωτερικά χρώματα, δύο επιλογές για διχρωμία στο αμάξωμα και τρεις προσεγμένους συνδυασμούς για το εσωτερικό.

Περνώντας στην καμπίνα, η έξυπνη αρχιτεκτονική αποκαλύπτει τις πραγματικές οικογενειακές αρετές του αυτοκινήτου. Με την αρωγή ενός κορυφαίου για την κατηγορία μεταξονίου που αγγίζει τα 2.750 χιλιοστά, το AION UT εξασφαλίζει εντυπωσιακό χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών, επιτρέποντας την άνετη φιλοξενία έως και τριών ενηλίκων στο πίσω κάθισμα, προσφέροντας τη συνολική αίσθηση ενός πολύ μεγαλύτερου αυτοκινήτου.

Ο χώρος αποσκευών των 440 λίτρων ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες των αποσκευών μιας οικογένειας, ενώ το χαμηλό κατώφλι φόρτωσης στα 685 χιλιοστά κάνει την καθημερινή χρήση και τη μεταφορά αντικειμένων παιχνιδάκι. Την πρακτικότητα απογειώνουν τα πλήρως αναδιπλούμενα εμπρός καθίσματα, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν μια εντελώς επίπεδη επιφάνεια φόρτωσης, καθώς και οι 24 έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι που βρίσκονται διάσπαρτοι στην καμπίνα.

Με αυτονομία έως 430 χλμ. και ισχύ 204 PS

Το κινητήριο σύνολο αποτελείται από τη νέας γενιάς μπαταρία Magazine Battery 2.0 με χωρητικότητα 60 kWh, η οποία είναι η μεγαλύτερη της αγοράς για αυτοκίνητο που κοστίζει κάτω από 25.000 ευρώ.

Η μπαταρία αυτή τροφοδοτεί έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 204 ίππους και 210 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας ζωντανές επιδόσεις με τη διαδικασία του 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε μόλις 7,3 δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, εξασφαλίζει αυτονομία που φτάνει έως και τα 430 χιλιόμετρα χωρίς την ανάγκη στάσης για ηλεκτρικό ανεφοδιασμό, νούμερο που αποτελεί επίσης μία από τις κορυφαίες επιδόσεις σε αυτό το εύρος τιμής.

Όταν έρθει η ώρα της φόρτισης, ο ενσωματωμένος onboard φορτιστής AC υποστηρίζει ταχύτητες έως 11 kW για αποτελεσματική οικιακή ή αστική φόρτιση, ενώ σε ταχυφορτιστή DC η ισχύς αγγίζει τα 87 kW, επιτρέποντας την αναπλήρωση της ενέργειας από το 30% στο 80% σε περίπου 24 λεπτά.

Το πιο προσιτό ηλεκτρικό του C-segment

Το AION UT πλασάρεται ως το πιο προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο της μικρομεσαίας κατηγορίας (C-segment) στην Ελλάδα. Διατίθεται σε δύο πλούσιες εκδόσεις εξοπλισμού, με τις τιμές να εκκινούν από τα 22.400 ευρώ για την έκδοση Premium, συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Η εισαγωγική Premium δεν στερείται τίποτα, καθώς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, προβολείς LED με αυτόματη μεγάλη σκάλα, μια πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης όπως Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist και Blind Spot Detection, αισθητήρες παρκαρίσματος, κάμερα Surround View, θερμαινόμενο τιμόνι, ηλεκτρικά και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, την εντυπωσιακή κεντρική οθόνη αφής των 14,6 ιντσών, αντλία θερμότητας για μέγιστη αποδοτικότητα τον χειμώνα και προηγμένο φίλτρο αέρα καμπίνας PM2.5.

Η έκδοση Luxury, με τιμή που ξεκινά από τα 24.400 ευρώ, αναβαθμίζει κατακόρυφα την εμπειρία χρήσης. Προσθέτει στον ήδη πλούσιο εξοπλισμό πανοραμική οροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, αεριζόμενο κάθισμα οδηγού για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού και σύστημα ασύρματης φόρτισης για το smartphone.

Το κερασάκι στην τούρτα για τον υποψήφιο αγοραστή είναι η κορυφαία ξεγνοιασιά που προσφέρει η GAC, συνοδεύοντας το AION UT με εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων για το όχημα, 8 ετών ή 200.000 χιλιομέτρων ειδικά για τη μπαταρία, καθώς και 3 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.