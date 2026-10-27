Ακόμη φθηνότερο το MG3 στην Ελλάδα – Η νέα του τιμή

Το MG3 διατίθεται πλέον στην Ελλάδα σε ακόμη χαμηλότερη τιμή. Στην έκδοση με τον βενζινοκινητήρα των 116 ίππων, το κόστος απόκτησης ξεκινάει κάτω από 16.000 ευρώ.

Η MG συνεχίζει να ενισχύει την ανταγωνιστική παρουσία της στην ελληνική αγορά, καθιστώντας ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της ακόμα πιο ελκυστικό.

Το MG3, ένα μοντέλο που συνδυάζει την ιστορική βρετανική κληρονομιά με τη σύγχρονη κινεζική τεχνολογία, δέχεται μια νέα προσαρμογή στην τιμολογιακή του πολιτική. Ενώ μέχρι πρότινος η αρχική τιμή απόκτησης ανερχόταν στα 16.450 ευρώ, η ελληνική αντιπροσωπεία προχώρησε σε περαιτέρω μείωση, διαμορφώνοντας πλέον το σημείο εκκίνησης στα 15.950 ευρώ.

15.950 ευρώ για τον βενζινοκινητήρα των 116 ίππων

Η συγκεκριμένη τιμή αφορά τη αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση, η οποία συνδυάζεται με έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα 1.500 κ.εκ. Ο κινητήρας αυτός αποδίδει 116 ίππους και 148 Nm ροπής, μεταφέροντας την ισχύ στους εμπρός τροχούς μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου 5 σχέσεων.

Το αυτοκίνητο χρειάζεται 10,8 δευτερόλεπτα για τη διαδικασία της επιτάχυνσης από στάση στα 100 χλμ./ώρα, με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 185 χλμ./ώρα. Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση καυσίμου, αυτή διατηρείται οριακά πάνω από τα 6 λτ./100 χλμ., ενώ οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα βρίσκονται στα 137 γρ./χλμ..

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Παρά τη χαμηλή τιμή των 15.950 ευρώ, η εισαγωγική έκδοση Excite είναι γεμάτη με εξοπλισμό. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών με ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης και πλήρη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω.

Παράλληλα, το μοντέλο εξοπλίζεται με τη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης MG Pilot, η οποία περιλαμβάνει τεχνολογίες όπως αυτόματο φρεναρίσμα έκτακτης ανάγκης, προειδοποίηση οπισθο Path σύγκρουσης και σύστημα διατήρησης της λωρίδας κυκλοφορίας.

Με 7 χρόνια εγγύηση

Όπως συμβαίνει με όλα τα επιβατικά της μάρκας, το MG3 καλύπτεται από 7ετή εργοστασιακή εγγύηση.

Τέλος, για όσους αναζητούν ακόμη υψηλότερες επιδόσεις και χαμηλότερη κατανάλωση, το μοντέλο εξακολουθεί να προσφέρεται και στην πλήρως υβριδική του εκδοχή με 194 ίππους, η οποία συνεζίζει να κοστολογείται στις 18.950 ευρώ.