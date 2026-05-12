Alfa Romeo Junior Ibrida: Με 8ετή εγγύηση και τιμή κάτω από 28.000 ευρώ

Το μικρότερο SUV της Alfa Romeo συνοδεύεται από προωθητική ενέργεια που καθιστά ευκολότερη την απόκτησή του.

Η Alfa Romeo Junior είναι η πρόταση του μιλανέζικου εργοστασίου στην κορυφαία κατηγορία της εποχής, αυτήν των B-SUV, έχοντας ως στόχο να προσφέρει καθαρόαιμη οδηγική απόλαυση, με τα οφέλη της προηγμένης υβριδικής τεχνολογίας.

Η 48βολτη υβριδική έκδοση ενσωματώνει 1.200άρη κινητήρα των 136 ίππων που συνδυάζεται με αυτόματο 6άρι κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Ενσωματωμένος σε αυτό, το eDCT6, είναι ένας ηλεκτροκινητήρας 21 kW (28,5 ίππων), που υπό συνθήκες χαμηλού φορτίου (για την ακρίβεια στην εκκίνηση) εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση.

Η εισαγωγική εταιρεία της Alfa Romeo καθιστά ευκολότερη την απόκτηση του μοντέλου, λανσάροντας μια νέα προωθητική ενέργεια που μειώνει την τιμή της εισαγωγική έκδοσης στα 27.990 ευρώ.

Όλες οι Junior καλύπτονται από 8ετή (ή 120.000 χλμ.) εργοστασιακή εγγύηση μηχανικών μερών η οποία είναι μεταβιβάσιμη και καλύπτει την μπαταρία του υβριδικού συστήματος.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Full LED φώτα, ψηφιακό πίνακα οργάνων και σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας με οθόνη αφής 10,25”, ζάντες αλουμινίου 17”, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, εκκίνηση χωρίς κλειδί, αυτόματο κλιματισμό, τιμόνι από συνθετικό δέρμα, cruise control και αισθητήρα βροχής/φωτός. Επιπλέον, το μοντέλο φέρει ένα πλήρες πακέτο συστημάτων ADAS (Lane Assist, αναγνώριση δικυκλιστών, πεζών και σημάτων του ΚΟΚ, ανίχνευση κόπωσης οδηγού) καθώς και Connected Services.

H αμέσως ανώτερη Junior Sprint προσθέτει προσαρμοζόμενα εμπρός φώτα LED Matrix, αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με hands free άνοιγμα, βάση ασύρματης φόρτισης στην κονσόλα, κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες, σύστημα πλοήγησης, περιμετρικούς αισθητήρες παρκαρίσματος, όπως και διαφοροποιήσεις στο αμάξωμα με χαρακτηριστικό το το μαύρο γυαλιστερό body kit.

Ως Ti η Junior αποκτά ζάντες αλουμινίου 18”, premium καθίσματα, δερμάτινο τιμόνι, ρυθμιζόμενο πάτωμα στο χώρο αποσκευών καθώς και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, με λειτουργία μασάζ και ηλεκτρική ρύθμιση σε εκείνο του οδηγού. Το επίπεδο εξοπλισμού Sport Speciale είναι το κορυφαίο και επιπλέον διαθέτει διαφορετικές ζάντες 18”, επένδυση Alcantara στα καθίσματα και δέρμα/Alcantara στο τιμόνι, paddles αλλαγής ταχυτήτων και γυαλιστερό body kit με λεπτομέρειες χρωμίου.

Σημειώνεται ότι νέα τιμή φέρει και η τετρακίνητη Junior Q4, στα 33.990 ευρώ. Το εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης ενεργοποιείται με ηλεκτρικό κινητήρα τοποθετημένο στους πίσω τροχούς, οι οποίοι δεν έχουν καμία μηχανική σύνδεση με τους εμπρός. Επιπλέον, χάρη στην τεχνολογία Power Looping η τετρακίνηση είναι διαθέσιμη όποτε και για όσο χρειάζεται, ανεξάρτητα από το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του υβριδικού συστήματος.