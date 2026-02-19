Alfa Romeo Junior Ibrida: Με όφελος 2.000 ευρώ 8 χρόνια εγγύηση

Το μικρό SUV της ιταλικής μάρκας πλέον συνοδεύεται από προωθητική ενέργεια που καθιστά ευκολότερη την απόκτησή του.

Παρουσία στη δημοφιλή κατηγορία των B-SUV έχει χαρίσει στην Alfa Romeo η Junior, ένα μοντέλο που κληρονομεί το σπορ DNA της ιταλικής μάρκας, παντρεύοντάς το με την πρακτικότητα που αναζητά κανείς κατά τις καθημερινές του μετακινήσεις.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις της γκάμας είναι η υβριδική Junior Ibrida, η οποία πλέον διατίθεται με όφελος 2.000 ευρώ και 8ετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη, όπως και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια. Σύμφωνα με τον εισαγωγέα της Alfa Romeo στην Ελλάδα, η προωθητική ενέργεια ισχύει για συγκεκριμένο απόθεμα ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.

Η κάλυψη για τα μηχανικά μέρη συμπεριλαμβάνει την μπαταρία 48V του υβριδικού συστήματος, ενώ καθότι ακολουθεί το αυτοκίνητο και όχι τον κάτοχο είναι μεταβιβάσιμη, αποτελώντας ένα εν δυνάμει ισχυρό μεταπωλητικό όπλο.

Στην έκδοση Ibrida, στο κιβώτιο υπάρχει ενσωματωμένος και ένας ηλεκτρικός κινητήρας με ισχύ 21 kW, ο οποίος είτε συνδράμει το θερμικό είτε κινεί αμιγώς ηλεκτρικά το αυτοκίνητο σε χαμηλές απαιτήσεις φορτίου, ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση βενζίνης.

Το σύστημα κίνησης της Junior Ibrida αποδίδει μέγιστη συνδυαστική ισχύ 145 PS, τιμή που είναι επαρκής για σπορ επιδόσεις. Αυτές αποτυπώνονται σε επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 8,9 δλ. και τελική ταχύτητα 206 χλμ./ώρα.