Alfa Romeo Junior σε νέα έκδοση Business – Γιατί θα την αγαπήσουν οι εταιρικοί χρήστες

Η τιμή της Alfa Romeo Junior στην έκδοση Business πέφτει κάτω από τις 20.000 ευρώ, εξασφαλίζοντας έτσι μηδενικό φόρο χρήσης σε όσους το αποκτήσουν μέσω leasing.

Η Alfa Romeo Junior μεταφέρει τις θεμελιώδεις αρχές της ιταλικής μάρκας στην κατηγορία των B-SUV, μέσα από ένα compact αμάξωμα μήκους 4,17 μέτρων. Το μοντέλο συνδυάζει τον σπορ χαρακτήρα με την εκλεπτυσμένη σχεδίαση, προσφέροντας παράλληλα οδηγική συμπεριφορά που ξεχωρίζει στην κατηγορία του.

Στα πλεονεκτήματά του προστίθεται πλέον και το ουσιαστικό φορολογικό όφελος για την αγορά των εταιρικών αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, η έκδοση Junior Ibrida στο νέο επίπεδο εξοπλισμού Business διαμορφώνει τη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) στις €19.972, εξασφαλίζοντας μηδενικό φόρο χρήσης όταν το όχημα παραχωρείται για επαγγελματικό σκοπό.

Η συγκεκριμένη έκδοση είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing).

Ο εξοπλισμός στην έκδοση Business

Παρά τον εταιρικό της προσανατολισμό, η Junior στο επίπεδο Business διαθέτει πληρέστατο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας. Εξωτερικά ξεχωρίζει από τους προβολείς και τα πίσω φώτα τεχνολογίας LED, τις ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, τις χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος και τα μαύρα καλύμματα των καθρεπτών..

Διαβάστε ακόμη: Η φθηνότερη Alfa Romeo Junior στο μικροσκόπιο – Τι προσφέρει

Στο εσωτερικό περιλαμβάνονται τιμόνι από οικολογικό δέρμα, αυτόματος κλιματισμός, κεντρικό εμπρός υποβραχιόνιο, ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών, καθώς και κεντρική οθόνη αφής 10,1 ιντσών με υποστήριξη ασύρματης σύνδεσης Apple CarPlay και Android Auto. Η προστασία των επιβατών ενισχύεται από μια πλήρη σουίτα σύγχρονων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS).

Ήπια υβριδική με 145 ίππους

Όσον αφορά το κινητήριο σύνολο, η Junior Ibrida στη νέα έκδοση Business αποδίδει συνολικά 145 ίππους. Αποτελείται από έναν κινητήρα βενζίνης turbo και ένα αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, στο οποίο ενσωματώνεται ηλεκτροκινητήρας 48V ισχύος 29 ίππων (21 kW).

Το σύστημα αυτό επιτρέπει την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε ήπιες συνθήκες, περιορίζοντας τη μέση κατανάλωση καυσίμου στα 4,9 λτ./100 χλμ. σύμφωνα με το πρότυπο WLTP.

Συνταιριάζοντας μαεστρικά το μιλανέζικο design με την καθημερινή χρηστικότητα και την υψηλή τεχνολογία με το ασύγκριτο οδηγικό ταμπεραμέντο, η Alfa Romeo Junior Business βάζει τον εταιρικό χρήστη στον μαγικό κόσμο της μάρκας, με σημαντικά φορολογικά οφέλη.