Πόσο κοστίζει η φθηνότερη Alfa Romeo Junior στην Ελλάδα – Τι προσφέρει

Η Junior είναι η πιο προσιτή Alfa Romeo και το μοντέλο που έχει ως αποστολή να προσελκύσει νέους πελάτες και να σφυρηλατήσει καινούργιους Alfisti.

Με σχεδίαση που αποθεώνει την ιταλική φινέτσα και μοναδικά driver-friendly χαρακτηριστικά, η Junior δεν μοιάζει με κανένα άλλο SUV της κατηγορίας της.

Το εσωτερικό της δίνει προσοχή στην λεπτομέρεια, είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και παίρνει πολύ καλό βαθμό σε εργονομία, ενώ, κακά τα ψέματα, οι μηχανικοί της Alfa Romeo, έδωσαν αρκετά μεγάλο βάρος στο να προσφέρουν σπορ θέση οδήγησης στο πιο μικρό μέλος της μιλανεζικής μάρκας.

Παράλληλα, αρκετά καλή είναι και η ευρυχωρία του μοντέλου, ενώ το πορτ-μπαγκάζ των 415 λίτρων είναι πολύ ικανοποιητικό για την κατηγορία.

Ήπια υβριδικό με 145 ίππους και αυτόματο κιβώτιο

Στην υβριδική έκδοση των 145 ίππων (υπό την ονομασία “Ibrida”) το σύστημα κίνησης αποτελείται από έναν αποδοτικό κινητήρα βενζίνης με τούρμπο μεταβλητής γεωμετρίας και λειτουργία στο θερμοδυναμικό κύκλο Miller, σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων και μια μικρή μπαταρία 0,42 kWh.

Μέσα στο κιβώτιο βρίσκεται ενσωματωμένος ένας 48V ηλεκτρικός κινητήρας με ισχύ 21 kW, που υπό συνθήκες χαμηλού φορτίου εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για μέγιστη οικονομία.

Σύμφωνα με τα τεστ του WLTP, η μέση κατανάλωση φτάνει τα 4,8 λτ./100 χιλιόμετρα, ενώ οι εκπομπές έχουν μετρηθεί στα 109 γραμμάρια/χλμ. που το απαλλάσουν από τέλη κυκλοφορίας.

Όσον αφορά τις επιδόσεις, το 0-100 χλμ./ώρα γίνεται σε 8,9 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη τελική ταχύτητα φτάνει τα 206 χλμ./ώρα.

Ο εξοπλισμός της εισαγωγικής έκδοσης

Πλούσιος είναι ο εξοπλισμός της Junior που περιλαμβάνει από τη βασική έκδοση εμπρός και πίσω φώτα LED, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό μιας ζώνης, σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί, 6 αερόσακους, προσαρμοζόμενο cruise control, αισθητήρες βροχής και φώτων, πίσω αισθητήρες και δύο μεγάλες ψηφιακές οθόνες 10 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και την υποστήριξη του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Το παρών δίνει επίσης ένα πλήρες πακέτο από τεχνολογίες υποβοήθησης οδήγησης όπως σύστημα Lane Assist, σύστημα αναγνώρισης οδικών σημάτων, σύστημα αναγνώρισης ποδηλάτων και πεζών και σύστημα ανίχνευσης κόπωσης οδηγού.

Από 28.900 ευρώ

Οι τιμές της Alfa Romeo Junior Ibrida εκκινούν από τα 28.900 ευρώ. Η ελληνική αντιπροσωπεία της ιταλικής φίρμας στην Ελλάδα «τρέχει» αυτή την περίοδο προωθητικό πρόγραμμα ύψους 1.400 ευρώ (με ΦΠΑ), το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω τιμή.

Σε όλες τις Alfa Romeo Junior προσφέρεται εγγύηση 4 ετών (ή 60.000 χιλιομέτρων) για τα μηχανικά μέρη και ψηφιακό πιστοποιητικό NFT που καταγράφει αδιάβλητα όλες τις πληροφορίες χρήσης και συντήρησης κάθε αυτοκινήτου, προστατεύοντας τη μεταπωλητική του αξία.