Ανακοινώθηκε η τιμή της BMW iX3 40 των 320 ίππων

Η εισαγωγική έκδοση της iX3 έχει 635 χλμ. αυτονομίας και επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε κάτω από 5,9 δλ.

Μετά την iX3 50 xDrive, η BMW λανσάρει στην ελληνική αγορά και την πισωκίνητη έκδοση iX3 40 που παίρνει θέση στη βάση της γκάμας, ως εισαγωγική έκδοση.

Το μοντέλο ενσωματώνει στον πίσω άξονα κινητήρα απόδοσης 320 ίππων και 500 Nm ροπής, επιτρέποντας την ολοκλήρωση του σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 5,9 δλ., με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 200 χλμ./ώρα.

Το μοτέρ τροφοδοτείται από μπαταρία ωφέλιμης ενεργειακής χωρητικότητας 82,6 kWh για έως και 635 χλμ. αυτονομίας, σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης φτάνει τα 300 kW, με τους Βαυαρούς να ανακοινώνουν ότι για τον ανεφοδιασμό με έως 300 χλμ. αυτονομίας απαιτούνται μόλις 10 λεπτά.

Επίσης, παρέχεται στάνταρ δυνατότητα φόρτισης σε σταθμό εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) έως 11 kW, ενώ προαιρετικά υποστηρίζεται και AC 22 kW, με αποτέλεσμα ο χρόνος πλήρους φόρτισης να ανέρχεται σε 4 ώρες και 15 λεπτά.

Επιπλέον, η νέα BMW iX3 40 διαθέτει σειρά λειτουργιών αμφίδρομης φόρτισης, οι οποίες μετατρέπουν το όχημα σε κινητό powerbank και σε ευέλικτη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στο σπίτι.

Σε επίπεδο εμφάνισης, το μοντέλο υιοθετεί τη λιτή σχεδιαστική γλώσσα της Neue Klasse, με κύρια γνωρίσματα τη νέα χαρακτηριστική φυσιογνωμία με τα τέσσερα «μάτια», τις μοντέρνες φόρμες, τις ακριβείς γραμμές και τις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες.

Στο εσωτερικό δεσπόζει το προηγμένο σύστημα απεικόνισης και χειρισμού BMW Panoramic iDrive, που σε συνδυασμό με το νέο BMW Operating System X επαναπροσδιορίζει την εμπειρία χρήσης, όπως αναφέρει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Υπενθυμίζεται ότι η BMW iX3 βασίζεται στο 6ης γενιάς eDrive, μια πλατφόρμα ηλεκτρικής κίνησης, η οποία έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την αρχή. Χρησιμοποιεί μια νέα αρχιτεκτονική 800 volt, που επιτρέπει σημαντικά ταχύτερη φόρτιση και βελτιωμένη απόδοση ισχύος.

Μεταξύ άλλων, η μπαταρία υψηλής τάσης βασίζεται σε κυλινδρικά στοιχεία ιόντων λιθίου, με περίπου 20% μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα σε σύγκριση με τα προηγούμενα πρισματικά στοιχεία.

Η νέα BMW iX3 40 θα διατίθεται στην ελληνική αγορά από το καλοκαίρι του 2026 στην τιμή των 63.000 ευρώ. Οι παραγγελίες του νέου μοντέλου έχουν ήδη ξεκινήσει στο Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων BMW.