Ανανεωμένο Subaru Forester e-Boxer – Τιμές

Η τελευταία γενιά του Subaru Forester παρουσιάζει μια ανανεωμένη έκδοση στα εξής σημεία: νέες λειτουργίες ασφαλείας, περισσότερες δυνατότητες, βελτιωμένη δυναμική οδήγησης και νέα χαρακτηριστικά άνεσης.

Ασφαλέστερο από ποτέ, το Subaru Forester του 2022 έχει στον βασικό του εξοπλισμό νέες τεχνολογίες ασφαλείας του EyeSight Driver Assist. Το βελτιωμένο EyeSight διαθέτει ευρύτερο οπτικό πεδίο (σχεδόν διπλάσιο) με 11 λειτουργίες ασφαλείας μεταξύ των οποίων τρεις νέες: Automatic Emergency Steering, Adaptive Cruise control με Lane Centering και Lane Departure Prevention που αναγνωρίζει επιπλέον ως λωρίδα την άκρη του δρόμου ή το γρασίδι.

Το σύστημα Pre-Collision Braking προσφέρει πλέον εκτεταμένη υποστήριξη για την αποφυγή σύγκρουσης σε διασταυρώσεις. Το Driver Monitoring System, η τεχνολογία της Subaru που αναγνωρίζει το πρόσωπο του οδηγού και τον προειδοποιεί σε περίπτωση κούρασης ή απόσπασης προσοχής, που προσαρμόζει τις ρυθμίσεις του καθίσματός του, των καθρεπτών και του κλιματισμού, έχει εμπλουτιστεί με μια νέα λειτουργία ελέγχου χειρονομιών που επιτρέπει στον οδηγό να ανεβάζει και να μειώνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία του αυτόματου συστήματος ελέγχου κλιματισμού με την κίνηση του χεριού του.

Το Forester του 2022 πατά στη Subaru Global Platform (SGP) που προσφέρει ανώτερο έλεγχο και σταθερότητα, βελτιωμένη απόδοση αποφυγής κινδύνου, ακόμα πιο γρήγορη απόκριση του συστήματος διεύθυνσης και εξαιρετικά χαμηλούς κραδασμούς. Τα βελτιωμένα ελατήρια και οι αποσβεστήρες εμπρός και πίσω ανάρτησης παρέχουν πιο εκλεπτυσμένη οδηγική άνεση και πιο ευέλικτο χειρισμό. Το Forester συνεχίζει την παράδοση ενός μοντέλου που προσφέρει διαδρομές σαν «λιμουζίνα» αλλά διαθέτει τον χειρισμό και την ικανότητα ενός SUV. Η συμμετρική μόνιμη τετρακίνηση (S-AWD), σήμα κατατεθέν των οχημάτων της Subaru, παρέχει σιγουριά και ικανότητες κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, ενώ η Ενεργή Κατανομή Ροπής προσφέρει βελτιωμένη οδική συμπεριφορά και επιδόσεις στις στροφές.

Tο Forester του 2022 προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό της συμμετρικής μόνιμης τετρακίνησης με το κινητήριο σύνολο e-BOXER. Ο δίλιτρος κινητήρας DI BOXER συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα μέσα και κατά μήκος του συστήματος CVT Lineartronic, πετυχαίνοντας πιο ομαλή, 30% πιο γραμμική επιτάχυνση με απόκριση και ροπή υψηλής απόκρισης.

Το κινητήριο σύστημα Subaru e-BOXER προσαρμόζει την αναλογία κατανομής ισχύος μεταξύ του κινητήρα άμεσου ψεκασμού (DI) δύο λίτρων και του ηλεκτροκινητήρα ώστε να ταιριάζει με το στιλ και τις συνθήκες οδήγησης, εναλλάσσοντας μεταξύ τριών λειτουργιών οδήγησης: λειτουργία κινητήρα, λειτουργία ηλεκτροκινητήρα και λειτουργία Motor Assist. Από στάση ή σε χαμηλή ταχύτητα, μόνο ο ηλεκτροκινητήρας τροφοδοτεί το όχημα για αθόρυβη οδήγηση με μηδενικές εκπομπές ρύπων. Ανάλογα με την κατάσταση του οχήματος και της μπαταρίας, μπορεί να οδηγεί πλήρως ηλεκτρικά για αποστάσεις που κυμαίνονται έως περίπου 1,6 km και να φτάσει σε ταχύτητες έως και 40 km/h. Στις μεσαίες ταχύτητες, η ισχύς που συνδυάζεται τόσο από τον κινητήρα όσο και από τον ηλεκτροκινητήρα δίνει γραμμική απόκριση, επιτάχυνση με βέλτιστη κατανάλωση καυσίμου, ενώ στις υψηλές ταχύτητες ο 2λιτρος κινητήρας DI BOXER κινεί το όχημα ενώ επαναφορτίζει την μπαταρία.

Το σύστημα SI-DRIVE της Subaru προσφέρει στον οδηγό επιλογές διαχείρισης της απόδοσης του αυτοκινήτου διαλέγοντας μία από τις Intelligent (I) και Sport (S) λειτουργίες. Νέο στο Forester του 2022 είναι το e-Active Shift Control που ενεργοποιείται αυτόματα όταν βρίσκεται στη λειτουργία «S» του SI-DRIVE για πιο ευέλικτη και γρήγορη οδήγηση, ειδικά σε δρόμους με στροφές.

Με 22 εκατοστά απόσταση από το έδαφος, είναι κατάλληλο για περιπέτειες off-road, ενώ το X-Mode διπλής λειτουργίας (λειτουργίες Snow/Dirt και Deep snow/ Mud) προσφέρει τώρα βελτιωμένες λειτουργίες, κατάλληλες για ποικίλες καιρικές και οδικές συνθήκες. Επίσης προστέθηκε μια λειτουργία ελέγχου που αποκαθιστά το X-Mode, με δυνατότητα αυτόματης επανασύνδεσης μόλις η ταχύτητα του οχήματος πέσει στα 35 km/h ή λιγότερο, επιτρέποντας στους οδηγούς να συγκεντρωθούν περισσότερο στην οδήγηση χωρίς να χρειάζεται να χειριστούν ξανά το διακόπτη.

Η λειτουργία Hill Descent Control που διατηρεί αυτόματα μια σταθερή ταχύτητα όταν είστε σε κατηφόρα χωρίς να πατάτε το φρένο, έχει βελτιωθεί έτσι ώστε το φρένο να απελευθερώνεται όταν πατηθεί περαιτέρω το γκάζι και να ενεργοποιηθεί αμέσως μετά την απελευθέρωση του γκαζιού. Ο οδηγός μπορεί να εστιάσει πλήρως στο τιμόνι ενώ οδηγεί. Διατηρώντας τον γνωστό στιβαρό χαρακτήρα του, το 2022MY Forester προσφέρει ελκτική ικανότητα 1870 kg.

Ακόμα πιο ευρύχωρο από ποτέ διαθέτει άνετη καμπίνα υψηλής ποιότητας και μεγαλύτερο χώρο αποσκευών (509 λίτρα) χάρη στη συμπαγή μπαταρία που ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στον διαθέσιμο χώρο (με το πίσω κάθισμα ανυψωμένο). Ο χώρος του πορτ-μπαγκάζ φτάνει στα 1.779 λίτρα με τα καθίσματα κατεβασμένα, ενώ προσφέρει χώρο φόρτωσης μήκους έως και 1,98 μέτρων. Έχουν τοποθετηθεί άγκιστρα φορτίου και στο πάνω μέρος του χώρου αποσκευών, για εκμετάλλευση του ύψους, διευκόλυνση της ασφαλούς ανάρτησης και σταθεροποίηση των αποσκευών.

Το Forester του 2022 κάνει το ντεμπούτο του με ένα πιο στιβαρό στυλ που βασίζεται στη σχεδιαστική φιλοσοφία «DYNAMIC X SOLID», με επανασχεδιασμένο μπροστινό μέρος, μάσκα, προβολείς και καλύμματα προβολέων ομίχλης. Υπάρχουν τρία νέα χρώματα: Cascade Green Silica, Brilliant Bronze Metallic και Autumn Green Metallic. Το ανανεωμένο Forester διατίθεται με οθόνη πλοήγησης 8 ιντσών και διαθέτει το πιο σύγχρονο σύστημα infotainment συμβατό με Apple CarPlay και Android Auto.

Οι τιμές πώλησης του ανανεωμένου Subaru Forester e-Boxer στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου είναι οι κάτωθι:

FORESTER 2.0i-L MY 22 FREE CVT AWD 39.990 ευρώ

FORESTER 2.0i-S MY 21 STYLE CVT AWD 43.970 ευρώ

FORESTER 2.0i-S ΜΥ 22 STYLE CVT AWD 44.970 ευρώ

FORESTER 2.0i-S MY 22 ADVENTURE CVT AWD 48.390 ευρώ

FORESTER 2.0i-S MY 22 PREMIUM CVT AWD 50.350 ευρώ