Ανάρπαστα τα μικρά SUV στην Ελλάδα – Ποιο μοντέλο κυριαρχεί και πόσο κοστίζει

Τα B-SUV επεκτείνουν διαρκώς την κυριαρχία τους επί ελληνικού εδάφους, κερδίζοντας νέους οπαδούς.

Στιγμές δόξας βιώνουν τα μικρά SUV σήμερα στην Ελλάδα, έχοντας καταφέρει να αναδειχθούν στη βασική επιλογή κατά την αγορά καινούργιου αυτοκινήτου.

Με «όπλα» τους τις μικρές διαστάσεις, οι οποίες διασφαλίζουν απρόσκοπτη περιήγηση εντός της πόλης, την εποπτική θέα του δρόμου και τις επαρκείς ικανότητες για ταξίδι, έχουν καταφέρει να συρρικνώσουν τη δημοφιλία των πάλαι ποτέ κραταιών δυνάμεων, όπως είναι τα μικρομεσαία/οικογενειακά (C segment).

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026, το ποσοστό των μικρών SUV (B-SUV) στις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων προσεγγίζει το 40% (38,5%), όταν το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους ήταν 35,9%. Ανατρέχοντας στο πρώτο τρίμηνο του 2020, το μερίδιό τους δεν ξεπερνούσε το 18%, ενώ το ίδιο διάστημα του 2021 περιοριζόταν σε 19,9%. Ακολουθούν τα μερίδια των B-SUV τα πρώτα τρίμηνα των τελευταίων 7 ετών.

Α’ τρίμηνο 2020: 18%

Α’ τρίμηνο 2021: 19,9%

Α’ τρίμηνο 2022: 27,7%

Α’ τρίμηνο 2023: 25,9%

Α’ τρίμηνο 2024: 30,5%

Α’ τρίμηνο 2025: 35,9%

Α’ τρίμηνο 2026: 38,5%

Το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2026 δεύτερη δημοφιλέστερη κατηγορία αυτοκινήτων στην Ελλάδα ήταν τα μικρομεσαία SUV (C-SUV) με μερίδιο 21,4%, από 19,2% το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους.

Το best-seller μικρό SUV

Κυρίαρχος όχι μόνο στην αρένα των B-SUV αλλά στο σύνολο της ελληνικής αγοράς, ήταν με 1.693 ταξινομήσεις το Citroen C3, ένα μοντέλο που δίνει έμφαση στην άνεση και την πρακτικότητα δίχως να στερείται σύγχρονου τεχνολογικού χαρακτήρα. Το γαλλικό B-SUV άφησε στη δεύτερη θέση το Toyota Yaris Cross (1.687 ταξινομήσεις) που πρόσφατα παρουσιάστηκε στην ανανεωμένη του εκδοχή.

Στη βάση της γκάμας τοποθετείται η αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση με τον 1.200άρη PureTech των 100 ίππων και το 6άρι μηχανικό κιβώτιο.

Η τιμή εκκίνησης με την τρέχουσα προωθητική ενέργεια της γαλλικής μάρκας είναι 16.900 ευρώ και αφορά στην έκδοση “YOU!” που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανάρτηση Advanced Comfort με υδραυλικά στοπ προοδευτικής απόσβεσης, ηλεκτρικούς εξωτερικούς καθρέπτες, air condition, 1 θύρα USB Type C στο ταμπλό, 6 αερόσακους και μια πλήρη γκάμα συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης.

Το Citroen C3 προσφέρεται και με 48βολτη υβριδική τεχνολογία, η οποία συνεισφέρει σε χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και χαμηλές εκπομπές ρύπων, επιτρέποντας παράλληλα την κίνηση του μοντέλου, σε χαμηλές ταχύτητες, αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Εδώ αποδίδονται 110 PS και η κίνηση φτάνει στους μπροστινούς τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων, με την εισαγωγική τιμή να ανέρχεται στα 21.500 ευρώ, στην πλουσιότερη έκδοση εξοπλισμού Plus.

Το μικρό SUV είναι διαθέσιμο και ως αμιγώς ηλεκτρικό, με αρχική τιμή 17.900 ευρώ (μαζί με κρατική επιδότηση και προωθητική ενέργεια) στην έκδοση “Urban”. Αυτή αντλεί ενέργεια από μπαταρία LFP χωρητικότητας 30 kWh για έως και 212 χλμ. αυτονομίας, με ηλεκτροκινητήρα 113 PS.

Για όσους αναζητούν ένα ηλεκτρικό με δυνατότητα διάνυσης περισσότερων χιλιομέτρων με μια φόρτιση, υπάρχει το C3 με την μπαταρία των 44 kWh για έως και 320 χλμ. αυτονομίας και ηλεκτροκινητήρα αντίστοιχης ισχύος με την Urban.