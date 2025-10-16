Άνοδος για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα τον Σεπτέμβριο

Άνοδος για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά, τα φορτηγά κάθε τύπου και τα λεωφορεία, πτώση για τις μοτοσικλέτες.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι τον Σεπτέμβριο του 2025 ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στη χώρα μας 6.657 εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, έναντι των 6.137 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 8,5%.Από αυτά, τα 2.563 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής, που έχει τον μεγαλύτερο στόλο αυτοκινήτων σε κυκλοφορία στην Ελλάδα.

Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023 ο φετινός Σεπτέμβριος ήταν εντυπωσιακά ανοδικός κατά 25,7%, καθώς τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 5.296 εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα.

Επιβατικά αυτοκίνητα

Στους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα αριθμούν 62.905 ταξινομήσεις, έναντι των 60.315 που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,3%. Από αυτά, τα 24.442 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σχέση με την χρονική περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2023, το 2025 ήταν αυξημένο κατά 9,6%, αφού τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 57.409 εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Μοτοσικλέτες

Την χρονική περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2025 οι εισαγόμενες μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες άνω των 50 κυβικών εκατοστών αριθμούν 2.932 ταξινομήσεις, έναντι των 3.162 που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2024, παρουσιάζοντας πτώση κατά 7,3%. Από αυτές, οι 743 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, το 2025 ήταν μειωμένο κατά 0,5%, αφού τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 2.916 εισαγόμενες μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες. Στο top-10 αυτής της κατηγορίας πρώτη είναι η Yamaha με 575 μονάδες και ακολουθεί η Honda με 486.

Φορτηγά

Στους εννέα μήνες του 2025 τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα φορτηγά κάθε μεγέθους και τύπου αρίθμησαν 15.202 ταξινομήσεις, έναντι των 13.009 που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024, καταγράφοντας άνοδο κατά 16.9%. Από αυτά, τα 3.981 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, το 2025 ήταν αυξημένο κατά 17%, καθώς τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 12.997 εισαγόμενα μεταχειρισμένα φορτηγά. Τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ελαφρά και μεσαία φορτηγά της Mercedes είναι επικεφαλής του top-10 της κατηγορίας, κατέχοντας το 23,7% της συγκεκριμένης αγοράς, με 3.602 ταξινομήσεις.

Λεωφορεία

Τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα λεωφορεία κάθε μεγέθους και τύπου αριθμούν 690 ταξινομήσεις, έναντι των 612 που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2024, εμφανίζοντας άνοδο κατά 12,7%. Από αυτά, τα 300 ταξινομήθηκαν στον νομό Αττικής. Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2023, το 2025 ήταν μειωμένο κατά 3,9%, αφού τότε είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας 664 εισαγόμενα μεταχειρισμένα λεωφορεία. Τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα λεωφορεία της Mercedes είναι με μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση των προτιμήσεων, έχοντας 406 ταξινομήσεις, που μεταφράζονται στο 58,8% της συγκεκριμένης αγοράς.