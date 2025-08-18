Άνοδος για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα – Ποια μοντέλα ξεχωρίζουν στις πωλήσεις

Mε άνοδο 23,5%, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους, έκλεισαν την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 οι ταξινομήσεις των plug-in υβριδικών μοντέλων.

Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές ταξινομήσεις στα plug-in υβριδικά μοντέλα για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 έφτασαν τις 5.983 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση κατά 23,5% σε σύγκριση με το επτάμηνο της περασμένης χρονιάς (Ιανουάριος- Ιούλιος 2024: 4.845 μονάδες).

Τη μερίδα του λέοντος στις σχεδόν 6.000 ταξινομήσεις των plug-in υβριδικών αυτοκινήτων καταλαμβάνει η κατηγορία των μικρομεσαίων SUV (3.244 μονάδες, με μερίδιο 54,22% επί του συνόλου των PHEV). Aκολουθούν τα μεσαία SUV με μερίδιο 30,12%, που μεταφράζεται σε 1.802 ταξινομήσεις.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), το plug-in υβριδικό μοντέλο που κατέλαβε την πρώτη θέση στον σχετικό εμπορικό πίνακα την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 είναι η ΒΜW X1, με 976 μονάδες. Στις δύο επόμενες θέσεις βρέθηκαν το Toyota C-HR και το Ford Kuga, με 502 και 379 ταξινομήσεις αντίστοιχα. Την πρώτη τετράδα κλείνει το Cupra Formentor με 344 μονάδες, ενώ στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Mercedes GLA με 306 αυτοκίνητα.

ΤΑ 10 ΠΡΩΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

1. ΒΜW X1 – 976

2. Toyota C-HR – 502

3. Ford Kuga – 379

4. Cupra Formentor – 344

5. Mercedes GLA – 306

6 Volvo XC60 – 305

7. VW Tiguan – 293

8. BYD Seal U – 292

9. Lynk & Co 01 – 174

10. Mercedes GLC – 158

Διαβάστε επίσης: Σε ποιες στροφές πρέπει να αλλάζω σχέσεις στο κιβώτιο – Το μυστικό για χαμηλή κατανάλωση βενζίνης