Άνοιξαν οι παραγγελίες για την BMW i3 (+τιμές)

Το εμπορικό ταξίδι ξεκινά με την έκδοση BMW i3 50 xDrive First Edition που μπορεί να διανύσει με μια φόρτιση έως και 900 χλμ.

Διαθέσιμη για παραγγελία στην ελληνική αγορά είναι η BMW i3, το δεύτερο μοντέλο της Neue Klasse, το οποίο ενσαρκώνει το τεχνολογικά άλμα της μάρκας.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραγγείλουν αρχικά την αμιγώς ηλεκτρική BMW i3 50 xDrive στην πλούσια έκδοση εξοπλισμού First Edition.

Η σιλουέτα της καθορίζεται από το μακρύ μεταξόνιο, τη μετατοπισμένη προς τα πίσω καμπίνα επιβατών και τους κοντούς προβόλους. Βασικά στοιχεία της εμφάνισης είναι η μάσκα «νεφρών» της BMW που συγχωνεύεται με τους διπλούς προβολείς σε μια ενιαία, καινοτόμο φωτεινή υπογραφή.

Στο εσωτερικό, το BMW Panoramic iDrive με το BMW Operating System X αξιοποιεί ένα ξεχωριστό σύστημα απεικόνισης και χειρισμού, ανοίγοντας μια νέα διάσταση στον γνώριμο οδηγοκεντρικό προσανατολισμό της BMW. Πρωταγωνιστεί το BMW Panoramic Vision, το οποίο προβάλλει περιεχόμενο σε όλο το πλάτος του κάτω τμήματος του παρμπρίζ.

Η BMW i3 50 xDrive ενσωματώνει έναν ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα και έναν στον πίσω άξονα, οι οποίοι αποδίδουν συνδυαστική ισχύ 469 ίππων και 645 Nm ροπή. Η BMW i3 50 xDrive επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 4,7 δευτερόλεπτα.

Η ενέργεια αντλείται από μπαταρία υψηλής τάσης με νέες κυλινδρικές κυψέλες και χωρητικότητα 108,7 kWh που εξασφαλίζει έως και 900 χλμ. αυτονομίας.

Με φόρτιση DC ισχύος έως και 400 kW, η BMW i3 50 xDrive μπορεί να ανακτήσει μέσα σε 10 λεπτά από σταθμό ταχείας φόρτισης ενέργεια αρκετή για έως και 423 χλμ. Αυτονομίας.

H τιμή εκκίνησης για την BMW i3 50 xDrive First Edition είναι 75.293 ευρώ. Λίγο αργότερα θα ενταχθεί στην αγορά και η βασική έκδοση BMW i3 50 xDrive με αρχική τιμή 65.500 ευρώ.

Πέρα από τον βασικό εξοπλισμό της BMW i3 50 xDrive, η έκδοση First Edition διαθέτει εκτεταμένο πρόσθετο εξοπλισμό, όπως το πακέτο M Sport και το πακέτο εξωτερικού εξοπλισμού BMW Iconic Glow.

Στο εσωτερικό προσφέρονται πολυλειτουργικά μπροστινά καθίσματα και η αποκλειστική έκδοση BMW M. Επιπλέον, διατίθεται το πακέτο Innovation, το οποίο περιλαμβάνει αυτόματο κλιματισμό τριών ζωνών με περισσότερες λειτουργίες, καθώς και το BMW 3D Head-Up Display και το ηχοσύστημα Harman Kardon HiFi. Διατίθενται πρόσθετες επιλογές εξοπλισμού.