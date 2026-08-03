Από 18.990 ευρώ το Fiat 500 Hybrid στην Ελλάδα

Νέες προωθητικές ενέργειες ενισχύουν περαιτέρω την ανταγωγιστικότητα του δημοφιλούς αυτοκινήτου πόλης.

Το Fiat 500 έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στον κόσμο των αστικών μετακινήσεων, αποτελώντας ένα από τα δημοφιλέστερα μοντέλα της κατηγορίας του.

Σήμερα διατίθεται ως 48βολτο υβριδικό, με ό,τι συνεπάγεται αυτό στην εξοικονόμηση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων. Όπως ανακοίνωσε η εισαγωγική εταιρεία, η απόκτηση του μοντέλου γίνεται ευκολότερη με νέες προωθητικές ενέργειες που ενισχύουν ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητά του.

Η εισαγωγική τιμή για το επίπεδο εξοπλισμού Pop είναι οι 18.990 ευρώ, ενώ το πολύ πλούσιο Icon ξεκινάει στις 19.990 ευρώ, με ζάντες αλουμινίου 16”, αυτόματο κλιματισμό, κεντρική οθόνη αφής 10,25” με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, θύρες USB Type A και Type C. Υπάρχουν επίσης ψηφιακός πίνακας οργάνων TFT 7”, αισθητήρες φώτων/βροχής, πίσω αισθητήρες στάθμευσης και cruise control, ενώ ενδιαφέρον έχει η επιλογή για σταθερή γυάλινη ηλιοροφή.

Το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού La Prima, με 22.490 ευρώ, περιλαμβάνει επιπλέον ζάντες 17”, full LED προβολείς με αυτόματη ενεργοποίηση, λεπτομέρειες χρωμίου, θερμαινόμενο εμπρός παρμπρίζ και καθίσματα, κεντρικό υποβραχιόνιο, βάση για επαγωγική φόρτιση smartphone, ειδική επένδυση ταμπλό, πίσω κάθισμα με αναδιπλούμενη πλάτη σε αναλογία 50/50, σκούρα φιμέ πίσω κρύσταλλα και κάμερα οπισθοπορείας.

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Για τις εκδόσεις Cabrio οι τιμές είναι 21.790 ευρώ και 24.290 ευρώ στα επίπεδα εξοπλισμού Icon και La Prima αντίστοιχα, με την οροφή να έχει ηλεκτρική λειτουργία και στα δύο.

Κινείται από υβριδικό κινητήρα FireFly 1,0 lt. ισχύος 65 PS ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, καθώς και σύστημα Stop&Start. Η συγκεκριμένη διάταξη εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και υψηλή αποδοτικότητα, διατηρώντας τον σύγχρονο χαρακτήρα του μοντέλου.

Όλες οι εκδόσεις διατίθενται σε επτά χρωματικές επιλογές: Ocean Green, Sun of Italy, Rose Gold, Torino Blue, Ice White (χωρίς χρέωση), Onyx Black και Red Passion.

To Fiat 500 Hybrid είναι διαθέσιμο στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο πωλήσεων της μάρκας σε όλη την Ελλάδα, με 8ετή (ή 120.000 χλμ.) εργοστασιακή εγγύηση που μεταβιβάζεται.