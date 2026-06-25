Από 25.650 ευρώ το MGS5 EV: Ευρύχωρο οικογενειακό SUV με πλήρη εξοπλισμό

Η πρόταση της MG στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών C-SUV βάζει σε πρώτο πλάνο την άνεση και διακρίνεται για την προσιτή τιμή της.

Η MG ενισχύει διαρκώς την παρουσία της στον κόσμο της ηλεκτρικής κινητικότητας, με επιλογές που χαρακτηρίζονται για τον σύγχρονο και ολοκληρωμένο χαρακτήρα τους.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το MGS5 ΕV, ένα μικρομεσαίο οικογενειακό SUV που είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, με τιμή εκκίνησης 25.650 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης και της τρέχουσας προωθητικής ενέργειας της μάρκας.

Ο αμιγώς ηλεκτρικός χαρακτήρας του MGS5 EV αντανακλάεται στη σχεδίασή του, με κλειστή μάσκα, «αιχμηρά» φωτιστικά σώματα, δυναμικές γραμμές και μια μεγάλη φωτεινή λωρίδα που διατρέχει όλο το πίσω μέρος.

Με μήκος 4.476 χλστ., πλάτος 1.849 χλστ. και ύψος 1.621 χλστ., το S5 EV έχει τα εφόδια για να είναι ευρύχωρο, στο οποίο συνδράμει και το μεγάλο μεταξόνιο των 2.730 χλστ.

Ο χώρος αποσκευών είναι ανταγωνιστικός στα 453 λίτρα, με διπλό πάτωμα για καλύτερη τακτοποίηση των αποσκευών, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων εκτοξεύεται στα 1.441 λίτρα.

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Το MGS5 EV είναι πισωκίνητο, βασίζεται στην πλατφόρμα Modular Scalable Platform (MSP) και ενσωματώνει πίσω ανάρτηση πενταπλών συνδέσμων.

Είναι διαθέσιμο με δύο μπαταρίες, χωρητικότητας 49 kWh ή 64 kWh, αποδίδει ισχύ έως 231 ίππους και μπορεί να διανύσει με μια φόρτιση έως και 480 χλμ., στοιχεία που το καθιστούν ανταγωνιστικό στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV. Επιπλέον, υποστηρίζει ταχεία φόρτιση, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% σε 80% σε 24 λεπτά.

Προσφέρονται δύο επίπεδα εξοπλισμού, Exclusive & Luxury, αμφότερα με 16 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, αλλά και με στοιχεία άνεσης όπως αυτόματος κλιματισμός, και διπλή ψηφιακή οθόνη.

Ειδικότερα, η εισαγωγική έκδοση “Exclusive” περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ζάντες αλουμινίου 17″, διπλή ψηφιακή οθόνη 10,25″ και 12,8″, κάμερα οπισθοπορείας με αισθητήρες παρκαρίσματος, δορυφορική πλοήγηση ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, όπως και εφαρμογή iSmart που παρέχει άμεση πρόσβαση σε πλήθος λειτουργιών του αυτοκινήτου.

Μια από αυτές είναι ο απομακρυσμένος έλεγχος για τη ρύθμιση – εκ των προτέρων- του κλιματισμού στη κατάλληλη θερμοκρασία πριν την είσοδο στην καμπίνα.

Η MG προσφέρει εργοστασιακή εγγύηση διάρκειας 7 ετών ή μέχρι τα 150.000 χιλιόμετρα – όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο.