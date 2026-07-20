Από 32.990 ευρώ το Jeep Compass e-Hybrid

Το οικογενειακό SUV της Jeep καλύπτεται από 8ετή εγγύηση που συμπεριλαμβάνει την μπαταρία 48V του υβριδικού συστήματος.

Mε εισαγωγική τιμή 32.990 ευρώ διατίθεται πλέον το Jeep Compass e-Hybrid στο επίπεδο εξοπλισμού Altitude που περιλαμβάνει πλούσιο εξοπλισμό.

Μεταξύ πολλών άλλων διαθέτει ασύρματο Apple CarPlay & Android Auto, εμπρός-πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, κάμερα οπισθοπορείας, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10”, οθόνη infotainment 16”, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, ενεργό cruise control, ηλεκτροχρωμικό καθρέφτη, προβολείς LED με αυτόματη ενεργοποίηση, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες και ζάντες αλουμινίου 18”.

Το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού ονομάζεται Summit και διαθέτει επιπλέον LED Matrix προβολείς, φωτιζόμενη εμπρός γρίλια και λογότυπο Jeep στο πίσω μέρος, επενδύσεις καθισμάτων από οικολογικό δέρμα, θερμαινόμενο παρμπρίζ και τιμόνι, ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας και συναγερμό.

Στην έκδοση e-Hybrid το C-SUV της Jeep αποδίδει 145 ίππους και έχει αυτόματο κιβώτιο 6 ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη, με την κατανάλωση καυσίμου στον μικτό κύκλο WLTP να είναι 5,9 λτ/100 χλμ. Το υβριδικό σύστημα ξεχωρίζει για την αποδοτική λειτουργία του, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να κινείται και αμιγώς ηλεκτρικά σε συνθήκες χαμηλού φορτίου.

Επιπρόσθετα, το νέο μοντέλο της Jeep καλύπτεται από 8ετή (ή 120.000 χλμ) εγγύηση που συμπεριλαμβάνει την μπαταρία 48V του υβριδικού συστήματος και είναι μεταβιβάσιμη, διαφυλάσσοντας την μεταπωλητική αξία.

Το ολοκαίνουργιο Compass συνταιριάζει μοναδικά τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep με μοντέρνα σχεδίαση και προηγμένη τεχνολογία, διαθέτοντας παράλληλα δελεαστική τιμή και υψηλό δείκτη value for money.