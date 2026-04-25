Από 39.950 ευρώ το Subaru Crosstrek 4WILD στην Ελλάδα

Το Subaru Crosstrek στην έκδοση 4WILD ξεκινάει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα με τιμή από 39.950 ευρώ.

Για τους δραστήριους

Το Crosstrek 4WILD δημιουργήθηκε με στόχο να προσεγγίσει ένα νεανικό και δραστήριο κοινό. Με προσοχή στο σχεδιασμό, συμπαγές, ασφαλές και ευέλικτο, το Crosstrek 4WILD προσφέρει ευελιξία στην πόλη και αξιοπιστία σε διαδρομές εκτός πόλης. Το εσωτερικό διαθέτει ένα άνετο και εργονομικό πιλοτήριο με κεντρική οθόνη 11,6 ιντσών και ασύρματη σύνδεση, ενώ τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης

οδηγού εξασφαλίζουν ηρεμία και έλεγχο σε κάθε περίσταση.

4WILD, ένα όνομα που σκιαγραφεί τη φύση του ενισχύοντας τη στρατηγική τοποθέτηση της μάρκας. Το γραφιστικό παιχνίδισμα του 4WILD παραπέμπει στην ψυχή του μοντέλου, ενώ το λογότυπο με το στυλιζαρισμένο βουνό έχει γίνει το οπτικό σύμβολο μιας σταθερής, αυθεντικής και προσανατολισμένης στην ανακάλυψή της ταυτότητας. Το πορτοκαλί χρώμα ολοκληρώνει διακριτικά την εικόνα εκφράζοντας ενέργεια, χαρακτήρα και πνεύμα περιπέτειας.

Με τετρακίνητη και σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης

Όπως όλα τα Subaru, το Crosstrek 4WILD ενσωματώνει την τετρακίνηση Symmetrical AWD με τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού τελευταίας γενιάς (EyeSight Driver Assist Technology) για να εξασφαλίσει ασφάλεια και αξιοπιστία ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες, σε διαδρομές εκτός δρόμου ή στον αυτοκινητόδρομο.

Ισχύς 136 ίππων

Κάτω από το καπό υπάρχει ένας επίπεδος e-Boxer κινητήρας βενζίνης που συνδυάζεται με ένα ήπια υβριδικό σύστημα. Η απόδοσή του βενζινοκινητήρα είναι 136 ίπποι και 182 Nm ροπής, με τον ηλεκτρικό μοτέρ να συνδράμει -όποτε χρειαστεί- με 16,7 ίππους και 66 Nm ροπής, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να κινηθεί και ηλεκτρικά υπό συνθήκες χαμηλού φορτίου.

Η μετάδοση περνάει και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων Lineartronic.