Από το Taigo μέχρι το Tayron: Η γκάμα SUV της Volkswagen

Η γερμανική μάρκα διαθέτει μια μεγάλη οικογένεια SUV μοντέλων που απαντά σε διαφορετικούς τρόπους ζωής.

Τα SUV έχουν αναδειχθεί στη δημοφιλέστερη κατηγορία αυτοκινήτων, επισκιάζοντας τα πάλαι ποτέ κραταιά αμαξώματα, όπως τα hatchback και τα σεντάν.

Η κυριαρχία τους αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία του πρώτου 5μηνου του 2026 που δείχνουν ότι πάνω από 6 στις 10 ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων αφορούν σε SUV.

Μία από τις μάρκες που έχουν σημαντική παράδοση στα SUV είναι η Volkswagen, η οποία διαθέτει στην γκάμα της μοντέλα κάθε μεγέθους -από μικρά SUV όπως το Taigo μέχρι μεγάλα όπως το Tayron.

Το Taigo εκφράζει έναν σχεδιαστικό και lifestyle χαρακτήρα. Διαθέσιμο από 19.990 ευρώ, με κινητήρες βενζίνης TSI 95 ή 116 ίππων και χώρο αποσκευών 440 λίτρων, φέρνει στη γκάμα της Volkswagen μία δυναμική SUV πρόταση. Με έντονη σχεδιαστική ταυτότητα και καθημερινή πρακτικότητα, απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα compact SUV με περισσότερο στιλ, χωρίς να θυσιάζουν την ευχρηστία.

T-Cross

Δίπλα του, το T-Cross κφράζει την πιο πρακτική και ευέλικτη πλευρά της SUV γκάμας Volkswagen. Διαθέσιμο από 20.990 ευρώ, αποτελεί την πιο compact SUV πρόταση της μάρκας, με κινητήρες βενζίνης 95 ή 116 ίππων και χώρο αποσκευών από 455 έως 1.281 λίτρα, χάρη στο συρόμενο και αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα και το Flexible Interior Concept. Με compact διαστάσεις, υψηλή θέση οδήγησης, εύκολη καθημερινή χρήση και έξυπνη αξιοποίηση των χώρων, απευθύνεται στον οδηγό που κινείται κυρίως στην πόλη, αλλά δεν θέλει να περιορίζεται από αυτήν.

Στην καρδιά της SUV γκάμας βρίσκεται το νέο T-Roc. Διαθέσιμο από 28.590 ευρώ με κινητήρα eTSI Hybrid με ισχύ 116 ή 150 ίππων, αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG 7 σχέσεων στον βασικό εξοπλισμό και χώρο αποσκευών από 475 έως 1.350 λίτρα, συνδυάζει τον δυναμισμό ενός compact SUV με την αίσθηση ποιότητας ενός ολοκληρωμένου Volkswagen. Το T-Roc απευθύνεται στον οδηγό που θέλει ένα SUV με ξεκάθαρο χαρακτήρα, άνετους χώρους, σύγχρονη τεχνολογία, δυναμική σχεδίαση και σιγουριά στην καθημερινή χρήση.

Το Tiguan εκφράζει την πιο ώριμη και οικογενειακή διάσταση της SUV γκάμας της Volkswagen. Διαθέσιμο από 33.990 ευρώ, προσφέρεται με ένα ευρύ φάσμα κινητήρων που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες χρήσης: υβριδικούς κινητήρες βενζίνης eTSI Hybrid, εκδόσεις πετρελαίου TDI, καθώς και εκδόσεις eHybrid με Plug-in Hybrid τεχνολογία. Με ισχύ από 130 έως 272 ίππων και χώρο αποσκευών από 652 έως 1.650 λίτρα, αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για όσους ζητούν περισσότερα από ένα SUV: περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα, μεγαλύτερη σιγουριά στο ταξίδι και υψηλότερο επίπεδο τεχνολογικής πληρότητας. Στις εκδόσεις eHybrid, η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως τα 118 km σε μεικτό κύκλο WLTP και έως τα 146 km σε αστικό κύκλο, καθιστώντας το Tiguan μία από τις πιο ολοκληρωμένες και ανταγωνιστικές προτάσεις της κατηγορίας.

Στην κορυφή της SUV γκάμας, το Tayron είναι διαθέσιμο από 49.980 ευρώ και απευθύνεται σε όσους αναζητούν ακόμη μεγαλύτερη ευρυχωρία, ευελιξία στη διαμόρφωση της καμπίνας και περισσότερες δυνατότητες στην καθημερινή χρήση. Προσφέρεται με υβριδικό κινητήρα βενζίνης 1.5 eTSI Hybrid, εκδόσεις πετρελαίου TDI, με διαθέσιμη και επιλογή 4MOTION 193 ίππων, καθώς και έκδοση eHybrid με Plug-in Hybrid τεχνολογία και ισχύ 204 ίππων. Με χώρο αποσκευών από 850 έως 1.905 λίτρα και δυνατότητα διαμόρφωσης έως και επτά θέσεων, το Tayron συμπληρώνει με πολύ καλό τρόπο την οικογένεια SUV της Volkswagen. Συνδυάζει την πρακτικότητα και την ευελιξία ενός πολυμορφικού με την ποιότητα, την τεχνολογία και την premium αίσθηση ενός σύγχρονου Volkswagen SUV.

Όλα τα μοντέλα συνοδεύονται από το προγράμματος εγγύησης Volkswagen JOY, που προσφέρει κάλυψη έως 10 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.