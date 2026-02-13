Απόσυρση παλιού αυτοκινήτου και όφελος πάνω από 3.800 ευρώ για το DFSK 500

Το DFSK 500 είναι το πιο προσιτό μοντέλο της εταιρείας και εφοδιάζεται με κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων, απόδοσης 106 ίππων, που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Τη δυνατότητα να αποσύρουν το παλιό τους αυτοκίνητο εξασφαλίζοντας όφελος 1.810 ευρώ προσφέρει η DFSK για το μοντέλο DFSK 500.

Αυτό το ποσό έρχεται να προστεθεί στην ισχύουσα προωθητική ενέργεια ύψους 2.000 ευρώ που ισχύει για το μοντέλο, αυξάνοντας το συνολικό όφελος στα 3.810 ευρώ.

Το DFSK 500 είναι ένα οικογενειακό C-SUV με μήκος 4,38 μέτρων και άνετους χώρους για 5 επιβάτες και αποσκευές, ενώ κινείται από βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, πλαισιωμένο από στάνταρ αυτόματο κιβώτιο.

Η αρχική έκδοση Comfort διαθέτει multimedia οθόνη αφής 7” με λειτουργία mirroring, κάμερα οπισθοπορείας, συνθετικό δέρμα στα καθίσματα, ηλεκτρικό χειρόφρενο, ζάντες 17” κ.ά. Με το Bonus Απόσυρσης κοστίζει 17.990 ευρώ.

Η πλουσιότερη έκδοση DFSK 500 Premium προσφέρει ένα υψηλότερο επίπεδο άνεσης με πανοραμική ηλιοροφή, αισθητήρες παρκαρίσματος, θερμαινόμενους και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες κ.ά., με τελική τιμή 20.390 ευρώ.

Στην περίπτωση του DFSK 600, μια νέα προωθητική ενέργεια έρχεται να καταστήσει ευκολότερη την απόκτηση του 7θέσιου SUV με μήκος 4,72 μ. Το μοντέλο προσφέρεται πλέον με όφελος 1.000 ευρώ, κάτι που μεταφράζεται σε τιμή 30.500 ευρώ για την έκδοση Comfort και σε 31.500 ευρώ για την Premium.

Τα αυτοκίνητα της DFSK καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών ή 150.000 χλμ., ενώ οι τιμές περιλαμβάνουν το μεταλλικό χρώμα. Όλες οι παραπάνω προσφορές ισχύουν για πελάτες λιανικής και αποκλειστικά για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα, μέχρι τις 31 Μαρτίου (ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων).