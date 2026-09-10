Νέο Audi A2 e-tron: Ξεκίνησαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα (+τιμές)

Το νέο Audi A2 e-tron ξεκινάει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα σε τέσσερις διαθέσιμες επιλογές με τιμή εκκίνησης τα 36.980 ευρώ.

Λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσημη παρουσίασή του, η ελληνική αντιπροσωπεία της Audi στην Ελλάδα ανακοινώνει τις τιμές με τις οποίες θα γίνει διαθέσιμο το νέο A2 e-tron στην Ελλάδα.

Οι παραγγελίες ξεκινούν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 και τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στο δίκτυο της Audi έως τον Δεκέμβριο.

Τα διαθέσιμα κινητήρια σύνολα

Το Audi A2 e-tron εξοπλίζεται με τους τελευταίας γενιάς ηλεκτροκινητήρες του ομίλου Volkswagen. Το μοντέλο προσφέρεται σε τέσσερα επίπεδα ισχύος και συνδυάζεται με τρεις μπαταρίες, χωρητικότητας 52, 61 και 84 kWh.

Το πρώτο βήμα γίνεται με την έκδοση των 170 PS/350 Nm ροπής και τη μικρή μπαταρία των 52 kWh που είναι σε θέση να προσφέρει αυτονομία έως 423 χιλιόμετρα.

Ακολουθεί η έκδοση των 190 ίππων με την ίδια ροπή που συνδυάζεται με τη μπαταρία των 61 kWh, προσφέροντας ακόμη και 515 χιλιόμετρα ηλεκτρικής εμβέλειας σημειώνοντας κατανάλωση μόλις 12,8 kWh ανά 100 χιλιόμετρα, επίδοση που καθιστά το A2 e-tron το πιο αποδοτικό αυτοκίνητο στην ιστορία της Audi.

Ακολουθούν ακόμη δύο επιλογές με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 84 kWh. H πρώτη προσφέρει 231 ίππους/350 Νm ροπής και 636 χλμ. αυτονομία, ενώ η δεύτερη και παράλληλα κορυφαία επιλογή στη γκάμα διαθέτει 326 PS και 545 Νm ροπής, με την αυτονομία να περιορίζεται ελαφρώς στα 630 χιλιόμετρα.

Για τις μπαταρίες των 52 και 61 kWh, η γερμανική εταιρεία χρησιμοποιεί ανθεκτικές κυψέλες λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου (LFP) σε διάταξη cell-to-pack. Τέλος, η μεγαλύτερη μπαταρία των 84 kWh έχει χημεία νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου (NMC).

Υψηλό τεχνολογικό προφίλ και πρακτικό

Κεντρικό σχεδιαστικό στοιχείο της καμπίνας είναι το Softwrap, μια μαλακή, υφασμάτινη επιφάνεια που ξεκινά από το ταμπλό, απλώνεται στις επενδύσεις των θυρών και φτάνει έως το πίσω μέρος. Το τοπίο ενισχύεται από τα άνετα υποβραχιόνια, τις διακοσμητικές ραφές και τους διακόπτες που είναι εμπνευσμένοι από έπιπλα design, ενώ παράλληλα, ηλεκτρικά κουμπιά αντικαθιστούν τις παραδοσιακές λαβές των θυρών.

Στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει στάνταρ τη MMI πανοραμική οθόνη. Αυτή συνδυάζει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων Audi virtual cockpit plus 11,9 ιντσών και την κυρτή οθόνη αφής MMI touch 12,8 ιντσών, με ολόκληρο το σύμπλεγμα να είναι απόλυτα προσανατολισμένο προς τον οδηγό.

Προαιρετικά, διατίθεται οθόνη head-up επαυξημένης πραγματικότητας (AR), η οποία προβάλλει την ταχύτητα, τις οδηγίες πλοήγησης και άλλες σημαντικές πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Επιπλέον, η προαιρετική πανοραμική γυάλινη οροφή, με έκταση περίπου 1,6 τετραγωνικών μέτρων, κατακλύζει την καμπίνα με φυσικό φως, ενώ διαθέτει ειδική επίστρωση προστασίας από τις υπεριώδεις ακτίνες UV και την υπερβολική θερμότητα.

Η χρηστικότητα του νέου A2 e-tron επιβεβαιώνεται και από τις μεταφορικές του δυνατότητες. Το πορτ-μπαγκάζ διαθέτει χωρητικότητα 396 λίτρων, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 1.336 λίτρα όταν αναδιπλωθούν τα πίσω καθίσματα.

Οι τιμές του

Οι τιμές του νέου Audi A2 e-tron στην ελληνική αγορά, χωρίς να περιλαμβάνεται η επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3, διαμορφώνονται ως εξής:

A2 e-tron Inspire 170 PS: 36.980 ευρώ

A2 e-tron Progressive 190 PS: 38.980 ευρώ

A2 e-tron Progressive 231 PS: 42.980 ευρώ

A2 e-tron Progressive 326 PS: 46.980 ευρώ