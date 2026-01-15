Audi A3 με έκπτωση 4.000 ευρώ: Πόσο κοστίζει και τι προσφέρει

H Audi μείωσε το κόστος απόκτησης του Α3 Sportback των 150 ίππων στο εξοπλιστικό επίπεδο S Line κατά 4.000€, με την αρχική του τιμή να διαμοφώνεται πλέον στα 31.980 ευρώ.

Η Kosmocar, με τον ερχομό του 2026, παρουσίασε τον νέο τιμοκατάλογο για τα μοντέλα Audi, στον οποίο ξεχωρίζει η αισθητή πτώση στην τιμή του Audi A3 Sportback. Συγκεκριμένα, χάρη σε έκπτωση 4.000 ευρώ, η έκδοση A3 Sportback S line TFSI Hybrid S tronic με τους 150 ίππους κοστίζει πλέον 31.980 ευρώ.

Με 150 ίππους και mild hybrid σύστημα

Στην έκδοση αυτή το A3 Sportback έχει στο μηχανοστάσιο έναν τετρακύλινδρο κινητήρα 1.5 TFSI, απόδοσης 150 ίππων και 250 Nm ροπής, προσφέροντας ικανοποιητικές επιδόσεις: επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 8,1 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 226 χλμ./ώρα.

Ο κινητήρας συνδυάζεται με το διπλοσύμπλεκτο σασμάν S tronic επτά σχέσεων και φέρει mild hybrid σύστημα 48V. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη έκδοση απαλλάσσεται από την καταβολή ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Ο εξοπλισμός του

Στον εξοπλισμό του μοντέλου στην συγκεκριμένη έκδοση και τιμή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων εξωτερικοί καθρέπτες θερμαινόμενοι, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και αναδιπλούμενοι με αυτόματη λειτουργία σκίασης, αυτόματο ρυθμιζόμενο σύστημα κλιματισμού μίας ζώνης, USB θύρες φόρτισης για τους πίσω επιβάτες, οθόνη αφής 10,1 ιντσών για το infotainment και ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών, 6 ηχεία, cruise control, σπορ ανάρτηση, 17άρες ζάντες αλουμινίου, LED προβολείς, αισθητήρας φώτων & βροχής, S line αεροτομή οροφής και αεραγωγούς στον προφυλακτήρα, σπορ μπροστινά καθίσματα.

Πλούσια είναι επίσης η σουίτα από συστήματα ασφαλείας, με τα σημαντικότερα από αυτά να είναι η κάμερα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας και ορίων ταχύτητας, το σύστημα συγκράτησης του οχήματος σε ανηφόρα (Audi Hold Assist) και το Lane Departure Warning με Emergency Assist.

Από 116 έως 400 ίππους

Αδρομερώς, οι τιμές του A3 Sportback εκκινούν από 27.580 ευρώ με τον TFSI κινητήρα των 116 ίππων, ενώ στην κορυφή τοποθετείται η plug-in υβριδική έκδοση με τους 272 ίππους και τιμή 49.980 ευρώ. Στην γκάμα του A3 υπάρχουν επίσης οι εκδόσεις allstreet, το A3 σεντάν αλλά και τα υψηλών επιδόσεων Audi S3 και RS 3 των 400 ίππων.