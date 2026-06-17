Nuvolari: Διαθέσιμο και στην Ελλάδα το ισχυρότερο Audi στην ιστορία

To Audi Nuvolari, το πιο γρήγορο και ισχυρό μοντέλο παραγωγής της μάρκας από το Ίνγκολσταντ θα γίνει διαθέσιμο και στο ελληνικό κοινό.

Η μάρκα από το Ίνγκολσταντ παρουσίασε πριν λίγες μέρες το Nuvolari, ένα plug-in υβριδικό supercar 1.000+ ίππων με τεχνολογία από τη F1 που μπορεί να επιταχύνει από στάση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα μέσα σε 2,6 δλ., παίρνοντας έτσι θέση στην ιστορία ως το γρηγορότερο και ισχυρότερο αυτοκίνητο παραγωγής που έχει κατασκευάσει ποτέ η Audi.

To όνομά του παραπέμπει στον Tazio Nuvolari, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο οποίος έτρεξε με τα χρώματα της Auto Union (ο πρόγονος της Audi) λίγο πριν ξεκινήσει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Διαθέσιμο και στην Ελλάδα

Το αυτοκίνητο θα παραχθεί σε μόλις 499 μονάδες και, σύμφωνα με την ελληνική αντιπροσωπεία της μάρκας, από την 1η Ιουλίου, οι ενδιαφερόμενοι πελάτες θα μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Πελατών Audi στο 210 9981200, προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει επικοινωνία με τον Nuvolari Ambassador της Kosmocar, ο οποίος θα παρέχει πλήρη ενημέρωση για το μοντέλο και θα καθοδηγεί τον πελάτη στη διαδικασία εξατομίκευσης και διαμόρφωσης του αυτοκινήτου.

V8 με τρία ηλεκτρικά μοτέρ

Το Audi Nuvolari ενσωματώνει ένα υβριδικό σύστημα υψηλών επιδόσεων με μέγιστη συνδυαστική ισχύ 1.001 PS για τελική ταχύτητα άνω των 350 χλμ./ώρα. Η δύναμη παράγεται από έναν V8 διπλά υπερπληρωμένο κινητήρα 4,0 λίτρων, απόδοσης 800 PS, με τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής (axial flux), καθένας από τους οποίους αποδίδει 150 PS.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου έχει ονομαστικό ενεργειακό περιεχόμενο 7,3 kWh, ενώ ο κινητήρας εσωτερικής καύσης αποδίδει μέγιστη ροπή 730 Nm και φτάνει έως τις 10.000 σ.α.λ., επίπεδο λειτουργίας που μέχρι σήμερα παρέπεμπε κυρίως στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Δύο ηλεκτροκινητήρες axial flux στον εμπρός άξονα αποδίδουν έως 2.150 Nm ροπής και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος quattro, υποστηρίζοντας μεταβλητή κατανομή ροπής (torque vectoring). Ένας τρίτος ηλεκτροκινητήρας, τοποθετημένος ανάμεσα στον κεντρικά τοποθετημένο V8 και το κιβώτιο ταχυτήτων, ολοκληρώνει το πακέτο κίνησης.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τέσσερα προγράμματα οδήγησης (E-Hyrbid, Balanced, Dynamic και Dynamic+) που επενεργούν στη συμπεριφορά του οχήματος, ενώ υπάρχει και το Track Mode για χρήση σε πίστα.

H τιμή του Audi Nuvolari στη Γερμανία ξεκινά από περίπου 600.000 ευρώ. Οι πρώτες παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ το άνοιγμα των παραγγελιών για την Ευρώπη αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2026.