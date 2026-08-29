Το νέο Audi Q9 στην Ελλάδα: Η τιμή του θηριώδους SUV

To Audi Q9, το μεγαλύτερο SUV στην ιστορία της μάρκας, ξεκινάει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα με ήπια υβριδικό πετρελαιοκινητήρα απόδοσης 299 ίππων.

Στα τέλη Ιουλίου, η Audi αποκάλυψε με κάθε επισημότητα το μεγαλύτερο SUV στη γκάμα της, το νέο Q9. Τώρα, η ελληνική αντιπροσωπεία της μάρκας που έχει έδρα το Ίνγκολσταντ κάνει γνωστή την αρχική τιμή της γερμανικής ναυαρχίδας.

SUV με μήκος 5,3 μέτρα

Το επιβλητικό Q9 βασίζεται στην πλατφόρμα Premium Platform Combustion (PPC), η οποία χρησιμοποιείται ήδη στα A6 και Q7 και έχει μήκος 5,3 μ., πλάτος 2,2 μ. και ύψος 1,8 μ., με το μεταξόνιο να φτάνει τα 3,14 μ.

Σχεδιαστικά, το θηριώδες SUV ενσωματώνει τη χαρακτηριστική μάσκα Singleframe της μάρκας και τους προβολείς σε μία ενιαία μαύρη επιφάνεια, χαρίζοντας στο όχημα μια δυναμική και επιβλητική εμφάνιση. Προαιρετικά διατίθεται φωτιζόμενη μάσκα Singleframe με τεχνολογία LED, η οποία προσφέρει ακόμη πιο εντυπωσιακή εμφάνιση κατά τη νυχτερινή οδήγηση, και οι τροχοί φτάνουν τις 23 ίντσες.

Στο εσωτερικό δεσπόζει η πανοραμική οθόνη MMI, με κυρτή σχεδίαση και τεχνολογία OLED. Αποτελείται από τον ψηφιακό πίνακα οργάνων Audi Virtual Cockpit και την οθόνη αφής MMI Touch 14,5 ιντσών. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης οθόνη 12,3 ιντσών για τον συνοδηγό, η οποία διαθέτει δυναμική λειτουργία προστασίας ιδιωτικότητας (Dynamic Privacy Mode).

Μεταξύ άλλων, ενσωματώνεται ο ψηφιακός βοηθός “Audi Assistant” που επιτρέπει τον έλεγχο πολλών λειτουργιών του οχήματος μέσω φυσικής γλώσσας.

Με ήπια υβριδικό πετρελαιοκινητήρα 299 ίππων

Το Audi Q9 ξεκινάει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα με μία επιλογή κινητήρα και συγκεκριμένα τον ήπια υβριδικό τρίλιτρο πετρελαιοκινητήρα V6, o οποίος αποδίδει 299 ίππους και 630 Nm ροπής και συνδυάζεται με οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με μετατροπέα ροπής, το οποίο μεταφέρει την ισχύ και στους τέσσερις τροχούς.

Το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα γίνεται σε 6,5 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη τελική ταχύτητα φτάνει τα 240 χλμ./ώρα.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται πολλές ανέσεις όπως: κλιματισμών 4 ζωνών, ηλεκτρική υποβοήθηση κλεισίματος θυρών, Πόρτα χώρου αποσκευών με ηλεκτρικό άνοιγμα & κλείσιμο με αισθητήρα κίνησης, δύο θέσεις για ασύρματη φόρτιση smartphone, ηχοσύστημα Bang & Olufsen, Audi Virtual Cockpit 11,9 ιντσών, οθόνη αφής MMI Touch 14,5 ιντσών και οθόνη συνοδηγού 12,3”, Head-up Display, κάμερες 3D & 360° Surround View, προσαρμοζόμενη πνευματική ανάρτηση S, σύστημα ενεργής τετραδιεύθυνσης, αυτόματο διαφορικό ελέγχου ολίσθησης, σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών, εμπρός, πλάι & πίσω, ηλεκτρική πανοραμική γυάλινη οροφή, θερμαινόμενα καθίσματα, LED φώτα μπροστά και πίσω τελευταίας τεχνολογίας και ζάντες 20 ιντσών.

H τιμή του Audi Q9 ξεκινά από 142.980 ευρώ στην ελληνική αγορά.