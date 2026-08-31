Toyota Aygo X: To φθηνότερο υβριδικό Toyota στην Ελλάδα – Οι τιμές του

Το Aygo X είναι το πιο προσιτό Toyota στην Ελλάδα και το μοναδικό μοντέλο στην κατηγορία του που συνδυάζεται με πλήρως υβριδικό κινητήριο σύνολο.

Η Toyota διατηρεί την ηγετική της θέση στην κορυφή των πωλήσεων της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου και το 2026.

Βασικός πυλώνας αυτής της εμπορικής επιτυχίας είναι η προσβασιμότητα της υβριδικής γκάμας της, με το ανανεωμένο Toyota Aygo X να αποτελεί τη πρώτη πύλη εισόδου για τους καταναλωτές στη χώρα μας.

Ως το πιο προσιτό μοντέλο στην γκάμα της μάρκας, το ιαπωνικό μίνι ξεκινά από τις 19.670 ευρώ στην έκδοση X-Play, αποτελώντας παράλληλα το μοναδικό μοντέλο του A-segment που προσφέρεται με τέτοιο πλήρως υβριδικό κινητήριο σύνολο.

Με 116 ίππους και πολύ χαμηλή κατανάλωση

Δανειζόμενο την τεχνολογία του μεγαλύτερου Yaris, συνδυάζει έναν τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρου, ο οποίος λειτουργεί σε κύκλο Άτκινσον με μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων, μαζί με έναν σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα, με τη συνδυαστική ισχύς να ανακοινώνεται στους 116 ίππους.

Η επιπλέον αυτή δύναμη μεταμορφώνει τις επιδόσεις του αστικού μοντέλου: η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 9,2 δευτερόλεπτα, οι ρεπρίζ 80-120 χλμ./ώρα απαιτούν 7,4 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 172 χλμ./ώρα.

Η χαμηλή κατανάλωση παραμένει στο επίκεντρο. Το υβριδικό Aygo X έχει μέση κατανάλωση μόλις 3,7 λτ./100 χλμ. (κατά τον κύκλο WLTP) και εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 85 γρ./χλμ., επιτυγχάνοντας τις χαμηλότερες τιμές ρύπων στην κατηγορία των μη επαναφορτιζόμενων υβριδικών.

Στον τομέα της χωροταξικής διαμόρφωσης, απαιτήθηκαν εξειδικευμένες τεχνικές παρεμβάσεις ώστε η προσθήκη των υβριδικών εξαρτημάτων να μην επηρεάσει την πρακτικότητα: το μεταξόνιο διατηρείται στα 2.430 χιλιοστά και ο χώρος αποσκευών παραμένει στα 231 λίτρα.

Οι τιμές του αναλυτικά

Οι τιμές του 100% υβριδικού Toyota Aygo X ξεκινούν από 19.670 ευρώ. Ο βασικός του εξοπλισμός στην έκδοση X-Play περιλαμβάνει: ζάντες 17 ιντσών, αυτόματη ρύθμιση φώτων μεγάλης σκάλας, φώτα ημέρας LED, ηλεκτρικό χειρόφρενο, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, οθόνη αφής στο κέντρο του ταμπλό 9 ιντσών, 4 ηχεία, κάμερα οπισθοπορείας, αυτόματο κλιματισμό και μια πλήρη σουίτα από συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδήγησης.

Παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι εκδόσεις και οι τιμές του:

Aygo X X-Play: 19.670 ευρώ

Aygo X X-Style: 19.990 ευρώ

Aygo X X-Style Plus: 20.770 ευρώ

Aygo X X-Pulse: 22.060 ευρώ

Aygo X X-Trend: 23.010 ευρώ

Aygo X X-Envy: 25.160 ευρώ

Aygo X GR Sport: 26.860 ευρώ

Aygo X X-Limited: 26.860 ευρώ

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