Αυτά είναι τα 3 μεσαία SUV που επιλέγουν οι Έλληνες – Οι τιμές τους στη χώρα μας

Τα μεσαίου μεγέθους SUV προβάλλουν ελκυστική επιλογή για όσους αναζητούν το τρίπτυχο «ευρυχωρία, premium αίσθηση, άνεση».

Αυξάνεται διαρκώς η δημοτικότητα των SUV στην ελληνική αγορά, με το μερίδιό τους το 8μηνο του 2025 να ανέρχεται σε 62%, κάτι που σημαίνει ότι πάνω από 6 στα 10 αυτοκίνητα που παίρνουν για πρώτη φορά πινακίδες ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Δημοφιλέστερη κατηγορία είναι η τα μικρά SUV (B-Segment), χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν το δικό τους κοινό και άλλες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα μεσαίου μεγέθους SUV (D-Segment) τα οποία απευθύνονται σε όσους δεν δείχνουν διατεθειμένοι να κάνουν εκπτώσεις σε επίπεδο άνεσης, χώρων και premium αίσθησης. Ακολουθούν τα δημοφιλέστερα μοντέλα της αγοράς, με βάση την κατηγοριοποίηση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑ).

BMW X2 – 701 πωλήσεις

Στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2025 κυρίαρχος σε επίπεδο πωλήσεων είναι η BMW X2, ένα SUV μήκους 4.554 χλστ. με coupe σχεδίαση και σπορτίφ χαρακτήρα.

Το μοντέλο είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις βενζίνης, ντίζελ και 100% electric: Τη βενζίνη εκπροσωπεί η δικίνητη έκδοση sDrive20i με κινητήρα 1.499 κ.εκ. και ισχύ 170 PS όπως και η τετρακίνητη M35i xDrive των 1.998 κ.εκ. με 300 PS.

Σε επίπεδο πετρελαίου, κοινός παρονομαστής είναι ένας 2λιτρος κινητήρας με απόδοση 150 PS στην sDrive18d και 163 PS στις sDrive20d και xDrive20d, ενώ την γκάμα συμπληρώνουν οι ηλεκτρικές iX2 eDrive20 και iX2 xDrive30 με ισχύ 204 και 313 PS αντίστοιχα. Η εισαγωγική έκδοση είναι η βενζινοκίνητη sDrive20i που κοστίζει 43.870 ευρώ.

Ford Kuga – 562 πωλήσεις

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου φιγουράρει το Ford Kuga, μήκους 4.645 χλστ., ένα μοντέλο που πέρα από τα υψηλά επίπεδα ευρυχωρίας και το καλοφτιαγμένο εσωτερικό, διακρίνεται για την οδηγοκεντρική του φιλοσοφία.

Η γκάμα συστημάτων κίνησης δύσκολα δεν θα ικανοποιήσει τον υποψήφιο αγοραστή, δεδομένου ότι περιλαμβάνει εκδόσεις βενζίνης, πλήρως υβριδικές, αλλά και plug-in hybrid.

Στη βάση βρίσκεται η έκδοση 1.5L EcoBoost 150PS με μηχανικό κιβώτιο, ενώ το ίδιο μοτέρ προσφέρεται και με ισχύ 186 PS, πλαισιωμένο από 8τάχυτο αυτόματο κιβώτιο. Οι full hybrid εκδόσεις ενσωματώνουν κινητήρα 2,5 λίτρων και αποδίδουν 180 PS στο μοντέλο με την κίνηση στους εμπρός τροχούς και 183 PS στο τετρακίνητο, ενώ το ίδιο μοτέρ πρωταγωνιστεί και στην plug-in hybrid (PHEV) των 243 PS. Το Ford Kuga είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά από τα 34.474 ευρώ (1.5L EcoBoost 150PS).

Tesla Model Y – 383 πωλήσεις

Την τριάδα συμπληρώνει το Tesla Model Y, το μεγαλύτερο σε μήκος (4.790 χλστ.) μοντέλο της λίστας αλλά και το μοναδικό με 100% ηλέκτρική υπόσταση.

Διατίθεται τόσο σε εκδόσεις με κίνηση στους δύο τροχούς ή και στους τέσσερις, με τις πισωκίνητες να έχουν αυτονομία 500 ή 622 χλμ. (Long Range). Η τετρακίνητη Long Range μπορεί να διανύσει 586 χλμ. με μια φόρτιση, ενώ η πανίσχυρη Performance 580 χλμ., επιταχύνοντας παράλληλα, στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,5 δλ. Η τιμή εκκίνησης του μοντέλου ανέρχεται σε 44.990 ευρώ, στην πισωκίνητη έκδοση με τη μικρότερη αυτονομία, δίχως να συμπεριλαμβάνεται το όφελος του Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.