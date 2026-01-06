Αυτά είναι τα SUV που αγοράζουν οι οδηγοί στην Ευρώπη

Τα SUV αποτελούν τον απόλυτο κυρίαρχο στα αυτοκινητικά δρώμενα, αν και τις περισσότερες πωλήσεις καταγράφει ένα hatchback μοντέλο.

Στον αστερισμό των SUV ζει ο κόσμος των τεσσάρων τροχών, με τις υπόλοιπες κατηγορίες αυτοκινήτων (βλ. hatchback και σεντάν) να χάνουν συνεχώς έδαφος.

Τα SUV αποτελούν τη νέα μεγάλη τάση στο ευρωπαϊκό αυτοκινητικό στερέωμα, η οποία όπως φαίνεται ήρθε για να μείνει. Τα εν λόγω οχήματα συνδυάζουν ευρυχωρία, με αυξημένη απόσταση από το έδαφος και υψηλή θέση οδήγησης, που ενισχύει την αυτοπεποίθηση του οδηγού, την ίδια ώρα που ενσωματώνουν αποδοτικά κινητήρια σύνολα, δίχως μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις.

Η κυριαρχία τους αποτυπώνεται ανάγλυφα στα στοιχεία της Dataforce, καθώς δείχνουν ότι το μερίδιο αγοράς των SUV στην Ευρώπη πλέον ανέρχεται σε 59%, από 41% το 2020 – κάτι που σημαίνει ότι σχεδόν έξι στα 10 καινούργια αυτοκίνητα ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν και από το Top-10 με τα πιο δημοφιλή SUV -μέχρι και τον Νοέμβριο του 2025- καθώς προκύπτει ότι οι καταναλωτές στρέφονται στα μικρά (B-Segment) και μικρομεσαία (C-segment) SUV. Τα συγκεκριμένα οχήματα, φέρουν διαστάσεις που δεν καθιστούν απαγορευτική την καθημερινή χρήση και ταυτόχρονα ικανοποιούν απρόσκοπτα τις εκδρομικές ανησυχίες των κατόχων τους. Παράλληλα, προσφέρονται σε τιμές που σε πολλές περιπτώσεις κινούνται στα ίδια επίπεδα με αυτές των hatchback μοντέλων με αντίστοιχες διαστάσεις.

Tο 11μηνο του περασμένου έτους (Ιανουάριος-Νοέμβριος 2025), πρώτο σε πωλήσεις είναι το VW T-Roc με 196.246 μονάδες, έχοντας πάρει απόσταση ασφαλείας από το συγγενικό VW Tiguan (180.683), αλλά και το Toyota Yaris Cross (174.567), τα οποία συμπληρώνουν το βάθρο. Ακολουθεί το Top-10:

VW T-Roc – 196.246 VW Tiguan – 180.683 Toyota Yaris Cross – 174.567 Peugeot 2008 – 160.104 Dacia Duster – 157.004 Citroen C3 – 144.191 Ford Puma – 141.423 Kia Sportage – 139.428 Hyundai Tucson – 136.359 Nissan Qashqai – 128.919

Τα SUV έχουν «βυθίσει» τα πάλαι ποτέ πανίσχυρα hatchback μοντέλα, με το μερίδιό τους να διολισθαίνει στο 23,9%, από 35% το 2020. Συνεχίζουν, ωστόσο, να υπάρχουν επιλογές οι οποίες εκπροσωπούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το εν λόγω segment. Πρώτο και καλύτερο το Dacia Sandero που με 225.000 πωλήσεις το 11μηνο του 2025 αποτελεί το δημοφιλέστερο μοντέλο της Ευρώπης (ανεξαρτήτως κατηγορίας), ακολουθούμενο από το Renault Clio, με 206.583 μονάδες.