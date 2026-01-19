Αυτά ήταν τα 10 πρώτα σε πωλήσεις αυτοκίνητα στην Ελλάδα το 2025 – Οι τιμές τους

Τα Β-SUV κυριάρχησαν στο Top-5, χάνοντας για λίγο το «μονοπώλιο» από το Toyota Yaris.

Την καλύτερη επίδοση των τελευταίων 16 ετών σημείωσε το 2025 η ελληνική αγορά αυτοκίνητου, με τις ταξινομήσεις καινούργιων ΙΧ να φτάνουν τις 144.200, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 5,2% συγκριτικά με το 2024.

Για άλλο ένα έτος, τα μικρά SUV (B-SUV) κυριάρχησαν στις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού, με ποσοστό επί του συνόλου της αγοράς 35,7%. Στο πλαίσιο αυτό, δεν προκαλεί καμία εντύπωση που κατέλαβαν τις 4 από τις 5 θέσεις της πρώτης πεντάδας, σε επίπεδο ταξινομήσεων.

1. Toyota Yaris Cross – 8.017

Στην κορυφή της λίστας με τα μοντέλα με τις περισσότερες πωλήσεις αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά βρέθηκε το Toyota Yaris Cross, προτάσσοντας αξιοπιστία και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Ενσωματώνει αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα, αποτελούμενο από 1.500άρη κινητήρα βενζίνης, ο οποίος πλαισιώνεται από δύο ηλεκτρομοτέρ (ένα λειτουργεί ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας). Οι τιμές του εκκινούν από 24.120 ευρώ με το σύστημα των 116 ίππων (υπάρχει και έκδοση 130 PS).

2. Peugeot 2008 – 6.441

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε το 2008, το μικρότερο μέλος της οικογένειας SUV της Peugeot, το οποίο έχει ως «όπλα» την κομψή αισθητική και την premium αύρα στην καμπίνα. Διαθέτει επιλογές βενζίνης, με ήπια υβριδικό σύστημα 48V, αλλά και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, με τις τιμές να εκκινούν από 22.700 ευρώ στο εξοπλιστικό επίπεδο Style σε συνδυασμό με τον 1.200αρη PureTech βενζινοκινητήρα των 100 ίππων, ενώ με μόλις 200 ευρώ παραπάνω είναι διαθέσιμη η 48βολτη υβριδική έκδοση των 110 PS.

3. Toyota Yaris – 5.245

Την κυριαρχία των B-SUV στην πρώτη πεντάδα «σπάει» το Yaris, το οποίο μοιράζεται το ίδιο σύστημα κίνησης με το υπερυψωμένο Yaris Cross, και είναι διαθέσιμο από 21.620 ευρώ.

4. Citroen C3 – 4.888

Στην τέταρτη θέση φιγουράρει το Citroen C3, με «όπλα» του τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος (19,7 εκατοστά) που σε συνδυασμό με την ανάρτηση Advanced Comfort και τα καθίσματα «πολυθρόνες» προσφέρει μεγάλη άνεση στον οδηγό και τους συνεπιβάτες του. Προσφέρεται σε εκδόσεις βενζίνης, υβριδικές με τεχνολογία 48 Volt και ηλεκτρικές, με την εισαγωγική επιλογή να είναι το αμιγώς βενζινοκίνητο C3 των 100 PS, στα 17.300 ευρώ.

5. Suzuki Vitara – 4.315

Την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνει το Suzuki Vitara, γνωστό για την πρακτικότητα, την ανθεκτικότητά του, αλλά και τις off-road ικανότητες όταν ενσωματώνει τετρακίνηση. Προσφέρεται αποκλειστικά με 48βολτο υβριδικό σύστημα κίνησης με πρωταγωνιστή κινητήρα 1,4 λίτρων BoosterJet που αποδίδει 110 ίππους. Η έκδοση με την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς ξεκινάει από 20.580 ευρώ.

6. Suzuki Swift – 3.587

Ακολουθεί ένα ακόμη μοντέλο της Suzuki, ήτοι το supermini Swift, που είναι το μοναδικό στην κατηγορία του με δυνατότητα επιλογής τετρακίνησης. Φέρει 3κύλινδρο ατμοσφαιρικό κινητήρα 1.197 κ.εκ. που αποδίδει 82 ίππους από τις 5.700 σ.α.λ. και 112 Nm στις 4.500 σ.α.λ. και συνεπικουρείται από ήπια υβριδικό σύστημα 12V SHV. Πρόσφατα λανσαρίστηκε και το αμιγώς ηλεκτρικό e-Vitara. Η τιμή της εισαγωγικής έκδοσης -με κίνηση στους εμπρός τροχούς- ανέρχεται σε 16.990 ευρώ.

7. Renault Clio – 3.559

Πολύ καλές επιδόσεις και για το Renault Clio, το οποίο εδώ και λίγες ημέρες είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα στην 6η του γενιά, προτάσσοντας νέα αισθητική, περισσότερες τεχνολογίες και αποδοτικά συστήματα κίνησης.

Το νέο Renault Clio διατίθεται με τον 3κύλινδρο turbo κινητήρα βενζίνης TCe 1,2λ. που αποδίδει 115 PS, ενώ υπάρχει και full hybrid έκδοση με 160 ίππους. Η τική εκκίνησης του νέου Clio των 115 PS είναι 20.900 ευρώ. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο έτος στην ελληνική αγορά προσφερόταν η προηγούμενη γενιά του μοντέλου.

8. Toyota C-HR – 3.557

Το C-HR καταλαμβάνει την 8η θέση της λίστας, αλλά σε επίπεδο μικρομεσαίων SUV αποτελεί το δημοφιλέστερο στην Ελλάδα. Διατίθεται με full hybrid συστήματα κίνησης απόδοσης 140 και 198 ίππων, όπως και plug-in hybrid με 223 PS, ενώ πρόσφατα διαθέσιμη έγινε και η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Η τελευταία προσφέρεται με δύο μπαταρίες (είτε 57,7 kWh είτε 77 kWh), καθώς και σε εκδόσεις με κίνηση στους εμπρός ή στους τέσσερις τροχούς.

Η προσθιοκίνητη έκδοση συνοδεύεται είτε με τη μικρότερη μπαταρία και σύστημα κίνησης 167 ίππων, είτε με τη μεγαλύτερη με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 224 PS, ενώ η τετρακίνηση είναι διαθέσιμη αποκλειστικά με την μπαταρία των 77 kWh και αποδίδει 343 PS. Η τιμή εκκίνησης της πλήρως υβριδικής έκδοσης των 140 PS ανέρχεται σε 28.300 ευρώ.

9. Peugeot 208 – 3.249

Το Peugeot 208 αποτελεί τον δεύτερο εκπρόσωπο της γαλλικής μάρκας στο Top-10 της ελληνικής αγοράς για το 2025, έχοντας κερδίσει τους καταναλωτές χάρη στην καλαίσθητη σχεδίασή του και το μοντέρνο και hi-tech εσωτερικό του. Είναι διαθέσιμοως αμιγώς βενζινοκίνητο με 100 PS, Hybrid με 110 PS, αλλά και αμιγώς ηλεκτρικό με 136 ή 156 PS. Το γαλλικό hatchback προσφέρεται στην ελληνική αγορά από 20.200 ευρώ (1,2 λτ. 100 PS).

10. Opel Corsa – 3.180

Η πρώτη 10άδα σε πωλήσεις «κλείνει» με το Opel Corsa που προτάσσει καλή ποιότητα κατασκευής, πρακτικότητα και μια μεγάλη γκάμα συστημάτων κίνησης. Τα τελευταία είναι κοινά με αυτά του 208, κάτι που σημαίνει ότι προσφέρεται ως βενζινοκίνητο -με ή χωρίς υβριδική υποβοήθηση- και ως αμιγώς ηλεκτρικό. Αυτή τη στιγμή η τιμή εκκίνησης της έκδοσης των 100 PS διαμορφώνεται στα 18.600 ευρώ, ενώ της Hybrid στα 21.200 ευρώ.