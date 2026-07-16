Αυτό είναι πλέον το φθηνότερο αυτοκίνητο στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Το ιταλικό μοντέλο επωφελείται από το πρόγραμμα “Summer Deals” που διευκολύνει την απόκτησή του.

Με σημαντικό όφελος προσφέρεται το Fiat Pandina στην ελληνική αγορά, μέσω του προγράμματος “Summer Deals” της εισαγωγικής εταιρείας, το οποίο καθιστά το μοντέλο το φθηνότερο που προσφέρεται στη χώρα.

Η νέα προωθητική ενέργεια παρέχει όφελος ύψους 3.200 ευρώ, με αποτέλεσμα το Pandina να ξεκινάει από τα 15.290 ευρώ. Η συγκεκριμένη τιμή αφορά στην έδκοση “Icon” που περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων:

ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”,

κλιματισμό,

χειριστήρια στο τιμόνι για το ηχοσύστημα

αρκετά συστήματα ADAS (αυτόματο φρενάρισμα, υποβοήθηση διατήρησης στην λωρίδα, ανίχνευση κόπωσης οδηγού και υποβοήθηση τήρησης του ορίου ταχύτητας)

cruise control,

ηχοσύστημα με οθόνη 5”,

ψηφιακό δέκτη ραδιοφώνου (DAB) και Bluetooth,

πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος,

ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα οδηγού

ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους/θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέφτες.

Το Pandina είναι διαθέσιμο και στην έκδοση Cross, με στοιχεία που αποτυπώνουν τον εξωστρεφή χαρακτήρα του μοντέλου. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκουμε τροχούς 15”, σκούρα φιμέ πίσω τζάμια, αισθητήρα φωτός/βροχής καθώς και αυτόματους προβολείς.

Η καμπίνα χαρακτηρίζεται από τις επενδύσεις των καθισμάτων από ανακυκλωμένο πλαστικό (seaqual) και το infotainment με οθόνη αφής 7” και Android Auto/Apple CarPlay.

Το Fiat Pandina ενσωματώνει έναν υβριδικό κινητήρα βενζίνης που αποδίδει 65 PS και σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Με δεδομένο ότι έχει χαμηλές εκπομπές ρύπων, το μοντέλο απολαμβάνει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και καθημερινή ελεύθερη είσοδο στο Δακτύλιο, κάτι πολύ σημαντικό για ένα αυτοκίνητο πόλης.

Προσφέρεται, επίσης, με εργοστασιακή εγγύηση που καλύπτει τα μηχανικά μέρη και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος, όντας παράλληλα μεταβιβάσιμη για να προστατεύει ουσιαστικά την μεταπωλητική αξία του αυτοκινήτου.

Το Pandina είναι ετοιμοπαράδοτο σε λευκό, μαύρο ή μπλε χρώμα -τα δύο πρώτα χωρίς χρέωση για ακόμα μεγαλύτερο όφελος πελάτη- και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το δουν από κοντά στο δίκτυο πωλήσεων της Fiat.