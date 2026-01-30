Αυτό είναι το φθηνότερο ντίζελ αυτοκίνητο σήμερα στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Οι ντίζελ προτάσεις της ελληνικής αγοράς λιγοστεύουν, ωστόσο υπάρχουν ακόμη κάποιες επιλογές για όσους θέλουν να κάνουν πολλά χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Για πολλά χρόνια τα ντίζελ αυτοκίνητα στην Ελλάδα δεν ήταν μέρος της αγοράς. Την ώρα που στην υπόλοιπη Ευρώπη αποτελούσαν αυτονόητη επιλογή για όσους ήθελαν οικονομία και άνεση στα ταξίδια, στη χώρα μας η κυκλοφορία τους στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα ήταν απαγορευμένη. Έτσι, οι Έλληνες οδηγοί έβλεπαν… από απόσταση μια τεχνολογία που προσέφερε χαμηλή κατανάλωση και μεγάλη αυτονομία.

Η άρση των περιορισμών έφερε μεγάλη αλλαγή. Τα ντίζελ μοντέλα μπήκαν δυναμικά στην ελληνική αγορά, κέρδισαν γρήγορα σημαντικό μερίδιο και έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή, χάρη στη χαμηλή κατανάλωση που προσέφεραν σε αυτούς που τα επέλεγαν.

Ωστόσο, η στροφή προς τα «καθαρά» μοντέλα και οι ολοένα αυστηρότεροι κανονισμοί για τα ορυκτά καύσιμα άλλαξαν ξανά το σκηνικό. Οι ντίζελ κινητήρες βρέθηκαν στο στόχαστρο και πολλές εταιρείες ξεκίνησαν να τους αφαιρούν από τον διαμορφωτή τους. Το μέλλον του ντίζελ δεν φαίνεται λαμπρό, ωστόσο οι λιγοστές επιλογές που υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή την στιγμή, συνεχίζουν να αποτελούν μια δελεαστική λύση για όσους θέλουν να κάνουν πολλά χιλιόμετρα πληρώνοντας λίγα χρήματα.

Η τιμή του Opel Astra ντίζελ

Με το Renault Clio να είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα στη νέα του γενιά, η οποία δεν περιλαμβάνει ντίζελ κινητήρες, ο τίτλος του φθηνότερου πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου πηγαίνει στο Opel Astra. Το γερμανικό μικρομεσαίο hatchback συνεχίζει να διατίθεται με πετρελαιοκινητήρα στο επίπεδο εξοπλισμού Executive με αρχική τιμή τα 27.000 ευρώ.

Κινητήρας

Το ντίζελ Astra κινείται από ένα μοτέρ 1,5 λίτρων, το οποίο αποδίδει 130 ίππους και 300 Nm ροπής, σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων. Χάρη σε αυτό το σύνολο, το μοντέλο ολοκληρώνει την επιτάχυνση από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 10,6 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 209 χλμ./ώρα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις WLTP, η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 4,8 λτ./100 χλμ., με τις εκπομπές CO₂ να διαμορφώνονται στα 126 γρ./χλμ. Με βάση την εργοστασιακή κατανάλωση, ένα γέμισμα του ρεζερβουάρ αρκεί για παραπάνω από 1.000 χιλιόμετρα.

Εξοπλισμός

Σε επίπεδο εξοπλισμού, η έκδοση Executive προσφέρει ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, προβολείς LED με αυτόματη ενεργοποίηση φώτων και μεγάλης σκάλας, καθώς και θερμαινόμενους, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέπτες. Επιπλέον, διαθέτει μονοζωνικό κλιματισμό, καθώς και αισθητήρες παρκαρίσματος μπροστά και πίσω, σε συνδυασμό με κάμερα οπισθοπορείας.

Στο εσωτερικό, το Astra ξεχωρίζει για τον σύγχρονο και ψηφιακό του χαρακτήρα. Το ταμπλό φιλοξενεί έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, πλαισιωμένο από οθόνη αφής επίσης 10 ιντσών για το σύστημα infotainment, δημιουργώντας ένα προηγμένο και τεχνολογικά αναβαθμισμένο περιβάλλον.

Οι μεγάλες οθόνες επιτρέπουν εύκολο χειρισμό, όπως σε ένα smartphone, ενώ η Opel έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στην εργονομία και τη λειτουργικότητα ώστε ο οδηγός να έχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, χωρίς περιττή πολυπλοκότητα. Ταυτόχρονα, οι βασικές λειτουργίες –όπως ο κλιματισμός– παραμένουν διαθέσιμες μέσω φυσικών διακοπτών για ευκολία και ασφάλεια κατά την οδήγηση.