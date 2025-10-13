Αυτό είναι το οικογενειακό SUV με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ στην Ελλάδα – Η τιμή του

Με όπλο του τη συρόμενη πίσω σειρά καθισμάτων, το Volkswagen Tiguan κυριαρχεί σε επίπεδο μεταφορικών ικανοτήτων.

Το δικό τους πιστό κοινό έχουν τα οικογενειακά SUV (C-Segment), έχοντας εισέλθει σε τροχιά αναρρίχησης στη δεύτερη θέση των δημοφιλέστερων κατηγοριών μοντέλων, μετά τα λεγόμενα «μικρά» SUV (B-SUV), στην Ελλάδα.

Είναι ενδεικτικό ότι τον Σεπτέμβριο του 2025, το μερίδιό τους στην αγορά καινούργιων αυτοκινήτων ανήλθε σε 22,2%, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 1,8% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.

Οι υψηλές εμπορικές πτήσεις τους μόνο ως τυχαίο γεγονός δεν μπορούν να ερμηνευθούν, δεδομένου ότι απαντούν σχεδόν σε κάθε ανάγκη μιας οικογένειας, με σημαντικότερη, ενδεχομένως, αυτή ενός μεγάλου χώρου αποσκευών. Ενός πορτμπαγκάζ που θα χωρέσει τις βαλίτσες και τον λοιπό εξοπλισμό μικρών και μεγάλων όταν η οικογένεια βάλει πλώρη για ένα ταξίδι.

Ποιο είναι, όμως, το SUV με τον μεγαλύτερο χώρο αποσκευών στην Ελλάδα; Πρωταθλητής αναδεικνύεται το VW Tiguan, καθώς η συρόμενη πίσω σειρά καθισμάτων δημιουργεί χώρο φόρτωσης 652 λίτρων (530 λτ. εφόσον τα καθίσματα έχουν συρθεί προς τα πίσω), ενώ η αναδίπλωσή της σηματοδοτεί την εκτόξευση της χωρητικότητας στα 1.650 λίτρα.

Τα εν λόγω χωροταξικά προσόντα αποδίδονται στις ήπια υβριδικές εκδόσεις 1,5 eTSI με τον 1.500άρη υπετροφοτούμενο κινητήρα απόδοσης 130 ή 150 PS, την 2λιτρη βενζινοκίνητη των 264 PS, όπως και στις πετρελαιοκίνητες παραλλαγές με το 2λιτρο μοτέρ των 150 PS ή 193 PS. Σημειώνεται ότι στις plug-in hybrid εκδόσεις του Tiguan 1.5 eHybrid με 204 και 272 PS η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ, μειώνεται στα 490 λίτρα.

Η φθηνότερη έκδοση του Tiguan με τα 652 λίτρα κοστίζει 35.980 ευρώ και κινείται από το 48βολτο ήπια υβριδικό σύστημα 1.5 eTSI με τους 130 ίππους, με 7τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, στο επίπεδο εξοπλισμού Essential.

Η συγκεκριμένη εξοπλιστική έκδοση περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, LED προβολείς, δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με paddles, ψηφιακό πίνακα οργάνων με έγχρωμη οθόνη TFT 10”, σύστημα πολυμέσων 12,9”, κάμερα οπισθοπορείας, Park Pilot για υποβοήθηση στάθμευσης, αυτόματο κλιματισμό 3 ζωνών, όπως και μια εκτενή δέσμη συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης.

Στην τελευταία ενσωματώνονται τεχνολογίες όπως ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας “Lane Assist”, Emergency Steering Assist (Yποβοήθηση ελιγμού αποφυγής εμποδίου), “Front Cross Traffic Assist” (Υποβοήθηση εμπρός διασταυρούμενης κυκλοφορίας) και προηγμένο σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού.