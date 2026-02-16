Ποια μοντέλα κυριάρχησαν τον Ιανουάριο του 2026 στην Ελλάδα – Τα 10 πρώτα

Η αγορά τον πρώτο μήνα του έτους ξεπέρασε τις 10.000 πωλήσεις, με τα μικρά SUV να διατηρούν την κυριαρχία τους με μερίδιο 37,2%. Ένα γαλλικό μικρό SUV πρωταγωνίστησε στη μάχη των μοντέλων και η Toyota σε αυτή των εταιρειών.

Μειωμένες κατά 5,3% ήταν οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2026 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα, ταξινομήθηκαν 10.089 καινούργια ΙΧ, έναντι 10.659 τον Ιανουάριο του 2025, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ).

Κυριαρχία των μικρών SUV

Όσον αφορά τις κατηγορίες, την πρωτιά διατήρησαν τα μικρά SUV (B-segment), τα οποία κατέγραψαν μερίδιο αγοράς 37,2%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν τα μικρομεσαία SUV (C-segment) με 22,9%, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν τα μικρά hatchback μοντέλα με ποσοστό 20,8%.

Η ισχυρή παρουσία των μικρών SUV αντικατοπτρίζεται και στη λίστα με τα 10 πιο εμπορικά μοντέλα του Ιανουαρίου, καθώς οι τέσσερις πρώτες θέσεις καταλαμβάνονται από οχήματα αυτής της κατηγορίας.

Citroen C3 – 520 ταξινομήσεις Toyota Yaris Cross – 517 ταξινομήσεις Peugeot 2008 – 486 ταξινομήσεις Suzuki Vitara – 454 ταξινομήσεις Opel Corsa – 433 ταξινομήσεις Toyota Yaris – 405 ταξινομήσεις MG ZS Max – 292 ταξινομήσεις Audi Q3 – 274 ταξινομήσεις Opel Mokka – 253 ταξινομήσεις Toyota C-HR – 243 ταξινομήσεις

Η μάχη στις εταιρείες

Το τέλος του Ιανουαρίου βρήκε την Toyota στην πρώτη θέση με μερίδιο αγοράς 14,9%, με την Opel, την Citroen και την Peugeot να ακολουθούν με μερίδια άνω του 8%. Η Suzuki έκλεισε την πρώτη πεντάδα με τις εταιρείες που σημείωσαν τις περισσότερες πωλήσεις τον περασμένο μήνα.

Toyota – μερίδιο 14,9% Opel – μερίδιο 8,8% Citroen – μερίδιο 8,3% Peugeot – μερίδιο 8,2% Suzuki – μερίδιο 6,5%

Τα μερίδια ανά τύπο καυσίμου

Στο σύνολο των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων, τα ηλεκτρικά κατέλαβαν μερίδιο 6,3% (από 4,9%), και τα plug-in υβριδικά 6,9% (από 7,1%), με τα υβριδικά να εκτοξεύουν τη δημοτικότητά τους, φτάνοντας από 48,1% σε 63,4%. Από την άλλη, το μερίδιο καινούργιων οχημάτων που κινούνται αποκλειστικά με βενζίνη διολίσθησε από το 34,2% στο 19,2%, ενώ το ντίζελ δείχνει ότι πνέει τα λοίσθια με μερίδιο μόλις 2,2% (από 4,3%).