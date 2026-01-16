Αύξηση 5,2% στις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων το 2025 στην Ελλάδα

Άνοδο κατέγραψε η αγορά καινούργιων ΙΧ το περασμένο έτος, με τα μικρά SUV να βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των οδηγών.

Στις 144.200 ανήλθαν οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων το 2025 στην Ελλάδα, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,2% συγκριτικά με το 2024 όταν και είχαν ταξινομηθεί 137.075 καινούργια ΙΧ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΕΑ). Πρόκειται για την κορυφαία επίδοση των τελευταίων 16 ετών, μιας και η τελευταία φορά που είχαν ταξινομηθεί περισσότερα αυτοκίνητα ήταν το 2009 (220.548).

Οι πωλήσεις εξηλεκτρισμένων ΙΧ σημείωσαν άνοδο 21,1% (20.551 μονάδες), τροφοδοτούμενη κυρίως από την αύξηση στις πωλήσεις plug-in υβριδικών αυτοκινήτων που έφτασαν τις 11.657 (+41%) και λιγότερο από τις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών ΙΧ που περιορίστηκαν στις 8.894 (+2,1%).

Τα μικρά SUV (B-SUV) αποτέλεσαν τη δημοφιλέστερη επιλογή για τους Έλληνες καταναλωτές, αντιπροσωπεύοντας το 35,9% επί των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων, ακολουθούμενα από τα μικρομεσαία SUV (C-SUV) με μερίδιο 19,9%, ελαφρώς μεγαλύτερο από αυτό των μικρών αυτοκινήτων (19,8%).

Δημοφιλέστερη επιλογή για τους οδηγούς το περασμένο έτος ήταν τα υβριδικά αυτοκίνητα με μερίδιο 50,7% (42,3% το 2024), κάτι που σημαίνει ότι πάνω από ένα στα δύο καινούργια αυτοκίνητα έφερε υβριδική υποβοήθηση.

Δεύτερα στις προτιμήσεις των οδηγών ήρθαν τα αυτοκίνητα βενζίνης, χάνοντας ωστόσο μερίδιο αγοράς (28,3% από 35,7%), ενώ ακολούθησαν τα plug-in υβριδικά με 8,1% (από 6%).

Τα αμιγώς ηλεκτρικά αντιπροσώπευσαν το 6,2% στις πωλήσεις καινούργιων ΙΧ, έχοντας ωστόσο μειωμένο μερίδιο συγκριτικά με το 2024 (6,4%), ενώ τα πετρελαιοκίνητα δείχνουν να πνέουν τα λοίσθια, με μερίδιο 3,4%, από 7,2%.