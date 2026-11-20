Η Fiat ανακοινώνει πως, με αφορμή τη Black Friday, όλα τα μοντέλα της γκάμας της προσφέρονται με έκπτωση έως 2.300 ευρώ για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.

Η Fiat υποδέχεται τη Black Friday με σημαντικό όφελος έως 2.300 ευρώ για όλα τα αυτοκίνητά της, συνδυάζοντας το ιταλικό στιλ με ακόμα πιο ανταγωνιστικές τιμές και ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό. Η ενέργεια αφορά σε συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων και σε κάποια από αυτά περιλαμβάνει την επιλογή χρώματος χωρίς επιβάρυνση.

Το Fiat Grande Panda, ο κάτοχος του τίτλου “Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα”, διατίθεται με όφελος 1.550 ευρώ στις εκδόσεις με το χειροκίνητο κιβώτιο και με 1.950 ευρώ στις Hybrid με το αυτόματο κιβώτιο. Σε κάθε περίπτωση κανένα χρώμα δεν επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση.

Για το Fiat 600 Hybrid η Black Friday φέρνει όφελος που φτάνει τις 2.300 ευρώ, ενώ και σε αυτή την περίπτωση ισχύει η μηδενική χρέωση για την επιλογή χρώματος. Η ενέργεια περιλαμβάνει αυτοκίνητα τόσο με 110 όσο και με 145 ίππους.

Το νέο Fiat 500 Hybrid ως χάτσμπακ αλλά και ως cabrio συνοδεύεται από όφελος 2.000 ευρώ, ενώ για το Fiat Pandina, το όφελος αγγίζει τις 2.200 ευρώ τόσο για την έκδοση Icon όσο και για την Cross με τον SUV χαρακτήρα. Και σε αυτή την περίπτωση η επιλογή χρώματος δεν επιβαρύνεται, τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά και η κυκλοφορία στον Πράσινο Δακτύλιο ελεύθερη καθημερινά.