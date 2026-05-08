BMW Σειρά 1 με 27.700 ευρώ: Τι προσφέρει το πιο δημοφιλές οικογενειακό στην Ελλάδα

Η BMW Σειρά 1 κυριαρχεί στο C-segment μετά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, χάρη στις «λογικές» τιμές της, την premium σε κατασκευή καμπίνα της και τον αποδοτικό 1.500άρη turbo κινητήρα των 122 ίππων.

Τούρμπο με 122 ίππους

Πηγή ισχύος της εισαγωγικής Σειράς 1 στην έκδοση 116, όσον αφορά τα κινητήρια σύνολα, είναι ένας υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1,5 λίτρων που αποδίδει 122 ίππους και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη. Η κίνηση στέλνεται στους εμπρός τροχούς (ναι, η Σειρά 1 δεν είναι πλέον πισωκίνητη) και το αυτοκίνητο έχει τη δυνατότητα να κάνει το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 9,8 δευτερόλεπτα.

H BMW υπόσχεται κατανάλωση 5,9 λτ./100 χλμ., ενώ όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων, αυτές φτάνουν, σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, τα 135 γραμ./χλμ.

Tι περιλαμβάνει ο βασικός εξοπλισμός

Ο βασικός εξοπλισμός που φέρνει μαζί της η Σειρά 1 των 27.700 ευρώ περιλαμβάνει LED φώτα εμπρός και πίσω, αυτόματο κλιματισμό, αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους καθρέπτες, αισθητήρες και κάμερα οπισθοπορείας και ευκολότερο παρκάρισμα, αυτόματη ρύθμιση των φώτων, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, 7 αερόσακους, δύο οθόνες μέσα στην καμπίνα: μια 10,25 ιντσών ως πίνακας οργάνων και μία 10,7 ιντσών που υποστηρίζει το σύστημα infotainment του αυτοκινήτου και βασίζεται στο BMW Operating System 9.

Από εκεί και πέρα, ο εξοπλισμός και η εξωτερική εμφάνιση του «Άσου» μπορεί να ενισχυθεί επιλέγοντας ένα από τα ειδικά πακέτα που προσφέρει η BMW. Πιο συγκεκριμένα, το M Design διατίθεται με τιμή από 29.761 ευρώ, το M Sport από 33.410 ευρώ και το M Sport Pro από 39.056 ευρώ.

Η πλήρης γκάμα κινητήρων

Η γκάμα κινητήρων της Σειράς 1, εκτός από την 116, περιλαμβάνει την 120 που συνδυάζεται με τον ίδιο κινητήρα βενζίνης αλλά και με ήπια υβριδικό σύστημα 48V, με την ισχύ να φτάνει τους 170 ίππους από 29.900 ευρώ.

Ακολουθούν 2λιτρες και τετρακίνητες επιλογές με ισχύ 218 (123) και 300 ίππους (Μ135) από 37.250 και 56.140 ευρώ αντίστοιχα, ενώ για όσους κάνουν πολλά χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο, ο Άσος γίνεται διαθέσιμος και στην έκδοση 120d με 2λιτρο μοτέρ 163 ίππων, με τιμή από 36.900 ευρώ.