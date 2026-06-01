Brabus: smart #1, #3 και #5 με τρεις προνομιακές επιλογές απόκτησης

Οι κορυφαίες εκδόσεις BRABUS των νέων μοντέλων της smart γίνονται πιο προσιτές χάρη σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προνομίων.

Η Star Automotive Hellas προχωρά σε μια νέα, ελκυστική προωθητική ενέργεια με μοναδικά προνόμια, η οποία αφορά αποκλειστικά τις κορυφαίες εκδόσεις BRABUS των μοντέλων smart #1, smart #3 και smart #5.

Καθώς οι συγκεκριμένες σπορ εκδόσεις της smart καταγράφουν εξαιρετική πορεία στην ελληνική αγορά, η εταιρεία φρόντισε να εξασφαλίσει έναν μεγάλο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς παράδοση από τα τέλη Ιουνίου.



Για τη διευκόλυνση των αγοραστών, προσφέρονται τρεις διαφορετικές και συμφέρουσες επιλογές απόκτησης, που κάνουν την κορυφαία οδηγική εμπειρία των εκδόσεων BRABUS πιο εύκολα προσβάσιμη.

Οι υποψήφιοι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν το χρηματοδοτικό ή αγοραστικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους, με την προσφορά να ισχύει έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

Μακροχρόνια μίσθωση “StarLeasing” (powered by Arval)

Για όσους αναζητούν σύγχρονες λύσεις κινητικότητας με ευνοϊκούς όρους και σταθερό, προβλέψιμο κόστος χρήσης, το πακέτο Full Service Leasing περιλαμβάνει όλες τις βασικές παροχές (τέλη κυκλοφορίας, μικτή ασφάλιση, αλλαγή ελαστικών, τακτική συντήρηση, οδική βοήθεια και όχημα αντικατάστασης).

Ενδεικτικά παραδείγματα (Διάρκεια 48 μήνες / 20.000 χλμ ανά έτος):

– smart #1 BRABUS: Μηνιαίο μίσθωμα 372€ (προκαταβολή 8.456,45€)

– smart #3 BRABUS: Μηνιαίο μίσθωμα 399€ (προκαταβολή 8.932,26€)

– smart #5 BRABUS: Μηνιαίο μίσθωμα 499€ (προκαταβολή 12.000€)

(Οι τιμές leasing δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ).

Άτοκο πρόγραμμα χρηματοδότησης “BRABUS zero”

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό, επιδοτούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ισόποσων δόσεων με ονομαστικό επιτόκιο 0,0% (πλέον εισφοράς Ν.128/75 0,6%), ελάχιστη προκαταβολή 40% και μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τις 36 μηνιαίες δόσεις. Το πρόγραμμα αφορά περιορισμένο αριθμό οχημάτων και συνδυάζεται με ειδικές εκπτώσεις ανά όχημα.

Το όφελος για αγορά τοις μετρητοίς

Για τους πελάτες που θα επιλέξουν την αγορά τοις μετρητοίς, η Star Automotive Hellas προσφέρει άμεση έκπτωση, η οποία συνδυάζεται και προσαυξάνεται με την κρατική επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και το όφελος απόσυρσης:

– smart #1 & smart #3 BRABUS: Άμεσο εμπορικό όφελος 6.000€ (με ΦΠΑ), το οποίο εκτοξεύει το συνολικό κέρδος για τον αγοραστή στα 10.500€ (μαζί με το smart Bonus, την κρατική επιδότηση και το όφελος απόσυρσης).

– smart #5 BRABUS: Άμεσο εμπορικό όφελος 4.000€ (με ΦΠΑ), διαμορφώνοντας το συνολικό οικονομικό όφελος στα 8.500€ αντίστοιχα.

Η προωθητική ενέργεια ισχύει για συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων και για παραγγελίες που θα καταχωρηθούν αυστηρά έως την 31η Ιουλίου 2026.