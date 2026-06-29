BYD: Ξεπέρασαν τις 5.000 οι πωλήσεις αυτοκινήτων «Νέας Ενέργειας» στην Ελλάδα

H BYD γιορτάζει την επίτευξη ενός σημαντικού οροσήμου στην εμπορική της πορεία στην Ελλάδα, παραδίδοντας το 5.000ό αυτοκίνητο Νέας Ενέργειας.

To 5.000ό όχημα Νέας Ενέργειας (έτσι ονομάζει με μία λέξη η BYD τα ηλεκτρικά και τα plug-in υβριδικά) παρέδωσε στην Ελλάδα η BYD.

Για να γιορτάσει το σημαντικό αυτό ορόσημο, η μάρκα παρέδωσε στο κατάστημα του Αλίμου το 5.000ό αυτοκίνητο, ένα Seal U DM-i, παρουσία στελεχών της εταιρείας, σε μία συμβολική κίνηση που επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη των Ελλήνων οδηγών στη μάρκα.

Μέσα σε 26 μήνες από την έλευσή της στη χώρα μας, η BYD έχει καθιερωθεί ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες της αγοράς, κατακτώντας την πρώτη θέση στις πωλήσεις οχημάτων «Νέας Ενέργειας» κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026.

Πολυσυλλεκτική γκάμα

Η BYD διαθέτει σήμερα μία από τις πληρέστερες γκάμες οχημάτων «Νέας Ενέργειας» στην ελληνική αγορά, αριθμώντας 9 μοντέλα. Στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η γκάμα ξεκινά από το προσιτό Dolphin Surf και φτάνει έως το Sealion 7, καλύπτοντας κάθε κατηγορία και κάθε ανάγκη μετακίνησης.

Dolphin Surf

Παράλληλα, η οικογένεια των μοντέλων Super Hybrid DM διευρύνεται συνεχώς με νέες προτάσεις, όπως τα Atto 2 DM-i και Dolphin G DM-i, που αναμένεται στην Ελλάδα το φθινόπωρο, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές σε όσους αναζητούν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης μαζί με την ελευθερία των μεγάλων αποστάσεων.

Τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων BYD αυξήθηκαν τους πρώτους 5 μήνες του έτους κατά 31,9%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αυτή η εμπορική επιτυχία αποτυπώνεται και στις επιδόσεις των μοντέλων της στις επιμέρους κατηγορίες.

Το Dolphin Surf είναι το Νο1 ηλεκτρικό χάτσμπακ της κατηγορίας Β με μερίδιο αγοράς 48,9%, το Atto 2 κατέχει την πρώτη θέση στα ηλεκτρικά B-SUV με 20,8%, ενώ το Dolphin κυριαρχεί στην κατηγορία C των με μερίδιο 78,5%.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο Seal U DM-i, το οποίο αποτελεί το πιο δημοφιλές plug-in υβριδικό μοντέλο στο κανάλι λιανικής (retail) τόσο το 2025 όσο και το 2026 ανεξαρτήτως κατηγορίας, ενώ παράλληλα είναι το Νο1 PHEV μοντέλο στην κατηγορία D-SUV με μερίδιο 22,4%.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη BYD, τις τιμές και τους αναλυτικούς εξοπλισμούς των αυτοκινήτων, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της.