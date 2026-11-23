Aπό τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου, η BYD διοργανώνει τις DREAM DAYS, ένα ξεχωριστό τριήμερο που συνδυάζει προσφορές Black Friday με εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.

Με άρωμα Black Friday και οικογενειακό χαρακτήρα επιστρέφουν οι «DREAM DAYS» της BYD από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου. Για ένα τριήμερο, τα καταστήματα της μάρκας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό, συνδυάζοντας ειδικές εμπορικές προσφορές για την αγορά νέου αυτοκινήτου με ψυχαγωγικές δράσεις εμπνευσμένες από τη δημοφιλή παιδική σειρά Miraculous

Αυτή τη φορά, η Ladybug και ο Cat Noir αναλαμβάνουν μια ξεχωριστή αποστολή: να φέρουν τη δράση, το παιχνίδι και τις εκπλήξεις στα BYD Showrooms, προσφέροντας στους μικρούς επισκέπτες μια φανταστική περιπέτεια! Παιχνίδια, διασκεδαστικές αποστολές και δώρα θα περιμένουν τους μικρούς φίλους της BYD, μετατρέποντας την επίσκεψη στην έκθεση σε μια πραγματική εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Και επειδή οι DREAM DAYS προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες, οι μεγαλύτεροι έχουν τους δικούς τους λόγους να χαμογελούν!

Η BYD υποδέχεται την Black Friday με ξεχωριστές προσφορές σε αμιγώς ηλεκτρικά και Super Hybrid με τεχνολογία DM-i μοντέλα, δίνοντας ακόμη περισσότερους λόγους για να κάνει κάποιος το επόμενο βήμα προς την ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Μάλιστα, όσοι επιλέξουν το νέο τους αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια των DREAM DAYS θα έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από το ΔΩΡΕΑΝ μεταλλικό χρώμα σε επιλεγμένα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα της μάρκας: Seal 5 DM-i Design, Seal U DM-i Boost και Sealion 5 DM-i Comfort & Design.

To Seal U DM-i.

Και η εμπειρία των συγκεκριμένων DREAM DAYS γίνεται ακόμη πιο συναρπαστική στο BYD Showroom Αμαρουσίου! Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 14:00, η Ladybug και ο Cat Noir δίνουν ένα ξεχωριστό ραντεβού με τους μικρούς τους φίλους, στο κατάστημα BYD στο Μαρούσι, στη Λεωφόρο Κηφισίας 57, με meet & greet, φωτογραφίες, παιχνίδι και πολλές εκπλήξεις.