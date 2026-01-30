Το BYD Sealion 5 DM-i έφτασε στην Ελλάδα (+τιμές)

Το BYD Sealion 5 DM-i ξεκινάει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα έχοντας ως «όπλο» το αποδοτικό κινητήριο σύνολο Super Hybrid DM που προσφέρει έως 86 χιλιόμετρα ηλεκτρικής εμβέλειας και συνολική αυτονομία πάνω από 1.000 χιλιόμετρα.

H BYD επεκτείνει την γκάμα της στην Ελλάδα με το Sealion 5 DM-i, ένα SUV που, σύμφωνα με τη µάρκα, προσφέρει μεγάλους χώρους για τους επιβάτες του, ανθρωποκεντρικές καινοτομίες και τεχνολογία Super Hybrid DM που μειώνει το κόστος μετακίνησης, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς σε αυτονομία.

Το Sealion 5 DM-i έχει μήκος 4.738 χλστ., πλάτος 1.860 χλστ και ύψος 1.710 χλστ. και σχετικά μεγάλο μεταξόνιο 2.712 χλστ.. Το εμπρός μέρος ξεχωρίζει με ζωηρές γραμμές κάτω από τους full LED προβολείς, λεπτά φώτα ημέρας LED, ανάγλυφη μάσκα και προφυλακτήρα που τονίζει το πλάτος και τη στιβαρή παρουσία.

Στα πλευρικά τμήματα αναδεικνύονται δυναμικές επιφάνειες και μυώδεις ώμοι πάνω από τους θόλους των τροχών, ενώ η κολόνα D σε αντίθετο χρωματισμό δημιουργεί το εφέ της «αιωρούμενης» οροφής. Το πίσω μέρος είναι απέριττο με φωτεινή μπάρα που συνδέει οπτικά τα γωνιώδη full-LED φώτα, καθώς και μία διακριτική ενσωματωμένη αεροτομή.

Digital περιβάλλον

Όσον αφορά το εσωτερικό, το ταμπλό ενσωματώνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών που εμφανίζει όλες τις βασικές πληροφορίες οδήγησης, καθώς και οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης 12,8 ιντσών με το σύστημα infotainment τελευταίας γενιάς της BYD.

Το σύστημα υποστηρίζει φωνητικές εντολές «Hi BYD», ενσωματωμένη συνδεσιμότητα με smartphone Apple και Android, και προσφέρει χρήσιμες συντομεύσεις για βασικές λειτουργίες σε μια προσαρμόσιμη διεπαφή.

Οι επιβάτες μπορούν εύκολα να φορτίζουν τις συσκευές τους: υπάρχουν δύο θύρες USB-Type-C (μία 60 W, μία 18 W) εμπρός και πίσω. Η κορυφαία έκδοση Design διαθέτει επίσης βάση ασύρματης φόρτισης 15 W για smartphone στην μπροστινή κονσόλα.

Επίσης, όλες οι εκδόσεις διαθέτουν στάνταρ λειτουργία V2L, που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών (π.χ. καφετιέρα, φορητό ψυγείο, λάπτοπ, φωτιστικό) με ισχύ έως 3,3 kW.

Πορτ-μπαγκάζ 463 λίτρων

Το πορτ-μπαγκάζ έχει χωρητικότητα 463 λτ., ενώ αναδιπλώνοντας το πίσω κάθισμα σε αναλογία 40:60, η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.410 λτ., με το δάπεδο να γίνεται επίπεδο, διευκολύνοντας την τοποθέτηση βαρέων ή ογκωδών αντικειμένων. Στην κορυφαία έκδοση Design η πίσω πόρτα διαθέτει ηλεκτρική λειτουργία.

Ηλεκτρική αυτονομία 86 χλμ.

Το Sealion 5 DM-i επωφελείται από την τεχνολογία Super Hybrid DM της BYD, με τα γράμματα DM (Dual Mode) να υποδηλώνουν ότι το σύστημα λειτουργεί με δύο τρόπους: αμιγώς ηλεκτρικά (EV), όπου οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα, και σε υβριδική λειτουργία (HEV), όπου το αυτοκίνητο κινείται κυρίως με ηλεκτρική ενέργεια, με υποστήριξη του βενζινοκινητήρα.

Σε κάθε περίπτωση, ο βενζινοκινητήρας Xiaoyun 1,5 λίτρων τροφοδοτεί τη μπαταρία και τον ηλεκτροκινητήρα μέσω μετατροπέα, προσφέροντας την άμεση απόκριση ενός ηλεκτρικού οχήματος. Όταν απαιτείται επιπλέον ισχύς, η λειτουργία HEV μπορεί να μεταβεί από σειριακή σε παράλληλη λειτουργία, συνδυάζοντας την ισχύ του βενζινοκινητήρα με αυτή του ηλεκτροκινητήρα.

Επομένως, το σύστημα κίνησης λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως ηλεκτρικό, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 86 χλμ. με τη μεγαλύτερη από τις δύο μπαταρίες (τύπου Blade) του μοντέλου και προσφέρει κατανάλωση 2,1 λτ./100 χλμ. και συνολική αυτονομία έως 1.016 χλμ. με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ βενζίνης.

Αυτονομία που φτάνει τα 1.016 χιλιόμετρα

Το Sealion 5 DM-i προσφέρεται σε δύο εκδόσεις με ίδια ισχύ 212 ίππων αλλά με μπαταρίες διαφορετικής χωρητικότητας. Η έκδοση Comfort φέρει μπαταρία 12,96 kWh, προσφέροντας έως 62 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας και συνολική αυτονομία 992 χλμ. (WLTP). Επιταχύνει από 0–100 χλμ./ώρα σε 7,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα είναι 170 χλμ./ώρα.

Η έκδοση Design διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 18,3 kWh, αυξάνοντας την αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία στα 86 χλμ. και τη συνολική αυτονομία στα 1.016 χλμ.. Το 0–100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,1 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να παραμένει ίδια.

Τιμή από 31.990 ευρώ

Όλες οι εκδόσεις του Sealion 5 DM-i συνοδεύονται από πλούσιο βασικό εξοπλισμό. Η Comfort κοστίζει από 31.990 ευρώ, ενώ η Design από 33.990 ευρώ.

Η έκδοση Comfort περιλαμβάνει μεταλλικό χρώμα Atlantis Blue ως στάνταρ, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ράγες οροφής από αλουμίνιο, εμπρός και πίσω φώτα LED, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, οθόνη infotainment 12,8 ιντσών, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα μπροστινά καθίσματα, τέσσερις θύρες USB και πίσω αισθητήρες στάθμευσης, μαζί με τις χαρακτηριστικές, πελατοκεντρικές τεχνολογίες της BYD, όπως το κλειδί NFC για πρόσβαση μέσω smartphone και τη λειτουργία V2L.

Η έκδοση Design, με μεγαλύτερη μπαταρία για αυξημένη αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία, προσθέτει αισθητήρες στάθμευσης εμπρός, κάμερα 360°, ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα, θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα και βάση ασύρματης φόρτισης 15W για smartphone.

Το Sealion 5 DM-i συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).