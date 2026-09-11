Capri Collection: Η αγωνιστική κληρονομιά της Ford περνά στην ηλεκτρική εποχή

Η κληρονομιά του εμβληματικού Capri συναντά την ηλεκτρική εποχή στη νέα Capri Collection της Ford.

Ορισμένα ονόματα έχουν καταστεί κάτι περισσότερο από σύμβολα στην ιστορία της Ford που σίγουρα δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Αναμφίβολα, το «Capri» είναι ένα από αυτά. Για όσους μυημένους, το αρχικό Capri ήταν ένα αυτοκίνητο που συνδέθηκε όσο λίγα με την σπορ οδήγηση, τους αγώνες και μια ολόκληρη εποχή όπου η σχεδίαση ενός αυτοκινήτου μπορούσε να δημιουργήσει από μόνη της χαρακτήρα. Σήμερα, το εμβληματικό αυτό όνομα έχει επιστρέψει στην ηλεκτρική εποχή της Ford, με τη νέα έκδοση Capri Collection να έρχεται να κάνει αυτή τη σύνδεση ακόμη πιο έντονη και χαρακτηριστική.

Αποτελώντας τη νεότερη προσθήκη στη σειρά Ford Collection της αμερικανικής εταιρείας, το Capri Collection είναι μια περιορισμένης παραγωγής έκδοση που στόχο έχει να προσδώσει στο ηλεκτρικό σπορ crossover κουπέ μοντέλο της Ford μια πιο ξεχωριστή και σαφώς πιο δυναμική ταυτότητα, αντλώντας έμπνευση από τα Capri που έγραψαν τη δική τους ιστορία στις πίστες και στους δρόμους.

O χρωματισμός Tribute Blue κάνει τη διαφορά

Η πρώτη και πιο χαρακτηριστική αναφορά στην κληρονομιά του Capri βρίσκεται στο χρώμα. Ο αποκλειστικός για το μοντέλο χρωματισμός Tribute Blue αποτελεί βασικό στοιχείο της σχεδιαστικής ταυτότητας της έκδοσης Collection που παραπέμπει στα αγωνιστικά Capri του παρελθόντος. Από εκεί και πέρα, η συνολική εικόνα μπορεί να ενισχυθεί με τις προαιαρετικές μαύρες διαμήκεις ρίγες που διατρέχουν το αμάξωμα, δημιουργώντας ένα σύνολο που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Η σχεδίαση γίνεται ακόμη πιο επιθετική χάρη στους βαθύτερους εμπρός και πίσω προφυλακτήρες, τα πλαϊνά μαρσπιέ και την πίσω αεροτομή που είναι όλα βαμμένα σε μαύρο χρώμα, δημιουργώντας έντονη αντίθεση με τον βασικό χρωματισμό Tribute Blue. Την εικόνα συμπληρώνουν οι νέες ζάντες αλουμινίου με διάμετρο 21 ιντσών, οι οποίες διαθέτουν μηχανουργημένη επιφάνειες και σατινέ μαύρο φινίρισμα, καθώς και οι εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό που προβάλλουν το λογότυπο Capri στο έδαφος.

Εσωτερικό με έντονα σπορ διάθεση και χαρακτηριστικά

Το ίδιο, αγωνιστικό πνεύμα μεταφέρεται αυτούσιο και στο εσωτερικό του Capri Collection. Ο χρωματισμός Black Onyx είναι ο κυρίαρχος, ωστόσο το χαρακτηριστικό χρώμα Tribute Blue επιστρέφει σε επιλεγμένες λεπτομέρειες, όπως στις ζώνες ασφαλείας και στο κάτω τμήμα της μπάρας ήχου. Στο ταμπλό και την κεντρική κονσόλα χρησιμοποιείται ένα ιδιαίτερο μαύρο-μπλε διάστικτο μοτίβο, ενώ τα καθίσματα διαθέτουν μία χαρακτηριστική κάθετη λωρίδα που παραπέμπει στο εξωτερικό χρώμα. Ως εκ τούτου, οι στιλιστικές αναφορές στην αγωνιστική κληρονομιά της Ford και στο εμβληματικό Capri δεν περιορίζονται σε ένα χρώμα ή σε ένα διαφορετικό «σετ» ζαντών καθώς επαναλαμβάνονται με διακριτικό τρόπο σε ολόκληρη την καμπίνα, δημιουργώντας μια πιο συνεκτική εικόνα.

Ford Capri Collection: Σε πισωκίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις

Κάτω από τη χαρακτηριστική εμφάνιση του Capri Collection βρίσκεται ό,τι πιο σύγχρονο έχει να προσφέρει σήμερα η κατηγορία. Διαθέσιμο αποκλειστικά στην έκδοση Εκτεταμένης Χωρητικότητας (Extended Range), οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν την έκδοση με την μπαταρία χωρητικότητας 79 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία έως και 602 χλμ. και συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα που κινεί τους πίσω τροχούς και αποδίδει 286 PS και 545 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα 6,4 δλ.

Για όσους θέλουν ακόμη περισσότερη ισχύ και πρόσφυση, το Capri Collection διατίθεται και σε τετρακίνητη έκδοση. Εδώ η μπαταρία Εκτεταμένης Χωρητικότητας έχει ενεργειακό περιεχόμενο 77 kWh, ενώ οι δύο ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν συνδυαστικά 340 PS και 649 Nm. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 5,3 δλ., ενώ η μέγιστη ταχύτητα φτάνει και εδώ 180 km/h. Η αυτονομία της τετρακίνητης έκδοσης Collection ανέρχεται έως και τα 551 χλμ.