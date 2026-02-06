Chery: Νέο Tiggo 9 και νέες εκδόσεις για τα PHEV Tiggo 7 & 8 (+τιμές)

Μαζί με το ολοκαίνουργιο Chery Tiggo 9, το χαρτοφυλάκιο της μάρκας εμπλουτίζεται με νέες εξοπλιστικές εκδόσεις για τα plug-in hybrid Tiggo 7 και 8.

Η Chery διευρύνει το εμπορικό της αποτύπωμα στην ελληνική αγορά, εμπλουτίζοντας την γκάμα της με το Tiggo 9, τη νέα ναυαρχίδα του brand, την οποία οδηγήσαμε πριν από λίγες μέρες επί ελληνικού εδάφους.

Το νέο Chery Tiggo 9 είναι ένα μεγάλο SUV, με μήκος 4,81 μ. το οποίο ενσωματώνει την κορυφαία εκδοχή της τεχνολογίας Chery Super Hybrid: ένα προηγμένο Plug-in Hybrid σύστημα, που προτάσσει έναν ανταγωνιστικό συνδυασμό ισχύος και αποδοτικότητας.

Με συνδυαστική ισχύ 428 PS και προηγμένη τετρακίνηση (AWD), το Tiggo 9 εξασφαλίζει ισχυρές επιδόσεις σε κάθε τερέν, προσφέροντας παράλληλα μια ιδιαίτερα υψηλή αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία που αγγίζει τα 148 χλμ. (WLTP). Η τεχνολογία CSH επιτρέπει στον οδηγό να καλύπτει τις καθημερινές του ανάγκες χωρίς τη χρήση βενζίνης, ενώ το έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας βελτιστοποιεί τη λειτουργία των κινητήρων για μέγιστη οικονομία σε μακρινά ταξίδια.

Ο εξοπλισμός του είναι προσανατολισμένος στην άνεση και την ψηφιακή υπεροχή. Η καμπίνα χαρακτηρίζεται από επενδύσεις δέρματος υψηλής ποιότητας και μια επιβλητική κεντρική οθόνη αφής 15,6” υψηλής ευκρίνειας, με τον κορυφαίο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8155 να εξασφαλίζει την ταχύτατη απόκριση του συστήματος.

Φυσικά, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον τομέα της ασφάλειας, με περισσότερα από 20 προηγμένα οδηγικά βοηθήματα και παθητική ασφάλεια 5 αστέρων. Συνολικά, το νέο Tiggo 9 προσφέρει μια ολοκληρωμένη premium εμπειρία, από την ψηφιακή συνδεσιμότητα έως την ανώτερη ποιότητα κύλισης.

Το Chery Tiggo 9 διατίθεται αποκλειστικά σε επίπεδο εξοπλισμού Luxury, με τιμή 52.490 ευρώ. Επιπλέον, με Λιανική Τιμή Προ Φόρων 39.925,45 € και εκπομπές 40 g γρ/χλμ., απαλλάσσεται από κάθε επιβάρυνση για χρήση ως εταιρικό αυτοκίνητο.

Νέες εκδόσεις εξοπλισμού στα Plug-in Hybrid Tiggo 7 και Tiggo 8

Για το 2026, η γκάμα του Tiggo 7 PHEV αποκτά δύο νέες εκδόσεις εξοπλισμού. Έτσι, το plug-in υβριδικό οικογενειακό C-SUV με κινητήρα 1.5 TGDI, συνδυαστική ισχύ 279 PS, μπαταρία LFP 18,3 kWh με δυνατότητα φόρτισης DC 30-80% σε λιγότερο από 20’ και ηλεκτρική αυτονομία 90 χλμ. (WLTP), μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ακόμα περισσότερων οδηγών.

Η νέα έκδοση Comfort προσφέρει έναν πλήρη ψηφιακό κόσμο με οθόνη 12,3”, θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού, 8 αερόσακους και περισσότερα από 20 συστήματα ασφαλείας, με τιμή 35.990 ευρώ. Η έκδοση Luxury μεταφέρει οδηγό και επιβάτες με απόλυτη πολυτέλεια κα άνεση, διαθέτοντας, μεταξύ άλλων, δερμάτινα και αεριζόμενα καθίσματα οδηγού-συνοδηγού, premium ηχοσύστημα SONY με 8 ηχεία, ηλεκτρικό άνοιγμα του χώρου αποσκευών και πανοραμική ηλιοροφή, με τιμή 38.990 ευρώ.

Η διαθέσιμη γκάμα εκδόσεων διευρύνεται και στην περίπτωση του 7θέσιου Chery Tiggo 8 PHEV. Η πλούσια έκδοση Premium εξακολουθεί να διατίθεται προς 37.990 ευρώ, αποτελώντας μια πολύ ανταγωνιστική πρόταση για τις πολύτεκνες οικογένειες που θέλουν ένα ευρύχωρο 7θέσιο που ενσωματώνει την κορυφαία υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid.

Δίπλα της έχει προστεθεί πλέον η πολυτελής έκδοση Luxury. Με θερμαινόμενο παρμπρίζ, θερμαινόμενο τιμόνι, και θερμαινόμενα καθίσματα για οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες της 2ης σειράς, εξασφαλίζει πιο άνετη μετακίνηση σε χειμερινές συνθήκες. Επιπλέον, διαθέτει εμπρός καθίσματα με εξαερισμό και λειτουργία μασάζ, head-up display, πανοραμική ηλιοροφή, premium ηχοσύστημα SONY με 12 ηχεία, ηλεκτρικό άνοιγμα χώρου αποσκευών κ.ά., δημιουργώντας την πιο άνετη και πολυτελή εκδοχή του Tiggo 8 PHEV, με τιμή 41.990 ευρώ.

Σύντομα αναμένεται στην Ελλάδα το Chery Tiggo 7 σε έκδοση HEV, ενώ αργότερα μέσα στη χρονιά θα λανσαριστεί το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της εταιρείας στην Ευρώπη, το Chery Tiggo 3.